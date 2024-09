Osella, directo en Colón: "Estamos sin margen y hay que encontrar rápido el funcionamiento"

En conferencia de prensa desde la sede del club, el conductor sabalero contó sus sensaciones: "Estoy muy agradecido de que hayan pensando en nosotros. Es una situación límite y difícil, pero que se encara dentro de una estructura que está camino a ser ordenada. La llegada de Iván (Moreno y Fabianesi) a nosotros nos va a jerarquizar para hacer nuestra tarea de la mejor manera. No quiero dejar de mencionar el trabajo que hizo Martín (Minella). Conozco Colón en todos los momentos. Me tocó pasar por todos los estados y, armar una semana como lo hizo el cuerpo técnico de inferiores, es para destacar y estuvieron a la altura, comandando a los chicos en busca del resultado. Esperemos que eso nos permita empezar a encontrar el funcionamiento que Colón necesita para el sprint final. Estamos sin margen y si queremos llegar al final, tenemos que encontrar el funcionamiento. Esto se edifica con confianza y fundamentalmente con el apoyo incondicional de la gente, que la conozco. Colón me dio la chance de hacer mi carrera y siempre hablo de Lalo (Vega) y Bicho (Godano), que fueron como mis padres en este inicio de la profesión. Así que hay mucho por hacer y poco por hablar ya. Lo que tenemos que hacer es aprovechar la semana para empezar a mostrar un versión acorde de este club".

Luego, Osella reveló con qué grupo se encontró: "Es un plantel predispuesto y con ganas de salir de este momento. Un torneo largo, con muchos sube y baja, y es complicado sostener la regularidad. Después de una primera buena rueda, pasó por un desgaste lógico, pero con la diferencia que Colón no te espera, es muy grande y hay que saber administrar las ansiedades. La historia indica que debería estar compitiendo en Primera. Entonces hay que saber manejar bien todo y administrar las cargas. Son torneos donde los jugadores deben llegar bien para lograr el objetivo. Colón tiene que entender que son partidos largo. Se tiene que luchar. Tendremos que jugar con la presión y saberlo dominar. Estará en nosotros instalar una idea. Confiar en que Colón tiene un buen plantel".

Diego Osella puso primera en Colón

"La presión es lo que genera este club y desde que se dice sí, estás bajo ese régimen, porque es un equipo muy popular y que a lo largo de su carrera lo demostró. La gente te hace saber cuándo la cosa funciona o no y durante mi carrera fui entendiendo las formas, pero trato de ser coherente en las decisiones y no decido con el clamor popular. A veces las cosas salen y otras no. Con momentos buenos y otros malos. Como le pasó a todos", agregó el DT.

Eso sí, no anduvo con vueltas y fue tajante: "Nos vamos a focalizar solo en Defensores de Belgrano y no ir más allá de eso, buscando que el equipo funcione en base a la calidad de los jugadores que tiene. Necesitamos que los jugadores lleguen siempre en plenitud. No puedo pensar en más allá, porque me sacaría de eje. Lo urgente es poner el mejor equipo para hacer un buen partido y fundamentalmente ganar".

"Nos encontramos con un plantel aliviado por el último triunfo, algo que hace un tiempo era normal, porque solía ganar mucho. Pero la caída llevó a la desconfianza. La idea es que se sientan identificados de lo que ven, con esfuerzo y convicción. Hay dos acciones madres que deben fluir, que son atacar y defender. Si no le damos armonía a eso, tendremos problemas. Defensores de Belgrano es un rival de jerarquía, con virtudes y defectos y me imagino un partido largo que tendremos que trabajar. Asumo que nos darán pelota y espacio, agrupándose y generando impaciencia. Entonces tenemos que ser inteligentes y que Defensores que no nos corra en nuestra cancha", acotó.

Más de Diego Osella en Colón

En otro tramo de la charla con los medios, mencionó: "No nos paramos en el escenario de hacer números, porque es imaginar algo que no se puede resolver. Dependeremos en lo que sí podemos resolver para llegar con chances de pelear. Quizás no nos alcance con el esfuerzo, pero es un juego en el que se impone quien tiene una mejor estrategia. Hay que buscar una identidad rápida y no puedo venir a pedir tiempo, que es algo que no existe acá. Por eso implementamos dobles turnos para incorporar una idea. Estoy convencido que estos jugadores van a llegar, pero tampoco quiero hacer tanto bla bla, porque tampoco sirve".

Respecto a la forma de jugar, reconoció: "Siempre digo que el orden da posibilidades, pero nos iremos adaptando a lo que tenemos también. La idea es alinearnos a una idea y marcar puntos que no se van a negociar, como la intención de juego. Sabemos que ante las urgencias tampoco hay excusas. Es la realidad que quedan cinco fechas y tomamos el desafío. Hay predisposición".