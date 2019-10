Los hinchas de Colón comenzaron a arribar a las inmediaciones del estadio este domingo desde el mediodía esperando por la apertura de boleterías a las 9 del lunes.

Vale recordar que este domingo no hubo atención por las elecciones y todo se retomará este lunes. Por tal motivo, el club comunicó a través de las redes sociales un cambio en la metodología de canje de entradas.

El comunicado reza lo siguiente: "En el día de mañana (por este lunes) continúa el canje de entradas de 9 a 18. El acceso para el retiro de entradas será por el portón principal del club (J. J. Paso y Zavalla), por lo tanto la fila deberá hacerse en ese lugar. Se implementará la modalidad de entrega de números, los cuales se repartirán solamente al iniciar la jornada. Quienes no reciban número, NO serán atendidos en el día, por lo cual rogamos que no se acerquen al club ni sigan aguardando en la fila.

