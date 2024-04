El caso Alberto Espínola divide opiniones en la CD de Colón

El 2024 ya tiene en marcha el cuarto mes y en los últimos horas se conoció que vía FIFA, Alberto Espínola inhibió a la entidad, buscando cobrar lo que se comprometieron a pagarle y nunca sucedió. En diálogo con radio Sol Play (FM 91.5) afirmó que "desde que llegué a Colón no percibí nunca un solo sueldo, presenté intimaciones, el acuerdo en dólares nunca cumplieron conmigo".

"Primero como debe ser, hubo una intimación, nos sentamos a hablar con el tesorero, nunca me mostraron ellos el interés de pagar, lo charlaron conmigo y no llegaron a un acuerdo. Esperaba tener una reunión con el presidente actual pero no cruce palabra desde que asumió", agregó Alberto Espínola.

Godano2.jpg Los dirigentes de Colón tienen que afrontar una dura situación tras conocerse el reclamo de Alberto Espínola vía FIFA.

El tesorero Temporelli aclaró la situación de Alberto Espínola con Colón

Temporelli, por su parte, más allá de haber revelado una situación que tiene en vilo a los dirigentes, también indicó que "Colón no cobró ni un centavo por el seguro de FIFA luego de la lesión. Tenía dos contratos. Uno antes y otro después de la lesión. En el segundo cobraba más que cuando estaba sano".

Y acotó que "teníamos todo acordado. Al otro día se levantó, se declaró jugador libre y no nos atendió más el teléfono, mientras que a los 10 días nos denunció en FIFA. Espínola está reclamando todo el sueldo del segundo contrato. Hicimos el descargo y estamos esperando la respuesta. En base a eso veremos qué medidas tomar. Se declaró jugador libre porque no cobraba. No tenemos la plata de todo lo que debe Colón. Entre lo de Espínola y lo de Farías es lo más complicado".

Reunión de urgencia de la CD de Colón

Lo concreto es que esta situación divide a los dirigentes de Colón, ya que mientras algunos tienen la intención de cargar con todo contra los exdirectivos haciendo pública la situación, otros son mucho más cautos. Para este jueves se organizó una reunión de Comisión Directiva, con el fin de aunar criterios para ver cómo afrontar una situación muy compleja que podría derivar en durísimas consecuencias vía FIFA.