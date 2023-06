El Colón de Gorosito juega mejor y está más cómodo sin la pelota

Por su parte, en la victoria como local ante Estudiantes, el Pincha lo superó en tenencia, ya que fue 60% contra 40% y también en intentos al arco rival, ya que fueron 15 contra 10. Sin embargo, el triunfo merecido fue para Colón, haciendo gala de su pragmatismo.

Mientras que frente a Rosario Central, también perdió en ambos rubros. El Canalla alcanzó una tendencia del 56% contra el 44% de Colón, ejecutando 16 remates contra 11 del elenco rojinegro. No obstante, el que estuvo más cerca de quedarse con los tres puntos, fue el equipo que dirige Pipo Gorosito.

La realidad es que al no contar con futbolistas que se destaquen en la tenencia del balón, la idea del entrenador fue variando. Y por momentos, Colón asumió un papel secundario, como el de esperar, replegarse y buscar salir de contra. De hecho, jugó mejor, cuando no tuvo el peso del partido.

El equipo se siente más cómodo yendo como punto que siendo banca. Algo que le sucede a muchos equipos, a los que les termina pesando la responsabilidad. A las estadísticas mencionadas anteriormente, se les puede sumar las de todo el ciclo de Gorosito.

Y allí se permitirá observar que de los 17 partidos que Gorosito lleva dirigidos a Colón, en apenas seis, tuvo más la pelota que su rival. Esos cotejos fueron ante Barracas Central (56% vs 44%), Defensa y Justicia (51% vs 49%), Platense (56% vs 44%), Atlético Tucumán (53% vs 47%), Independiente (55% vs 45%) y Huracán (56% vs 44%).

Mientras que de esos 17 partidos, en apenas cinco ejecutó más remates que sus rivales. Esos partidos fueron contra Vélez (11 contra 9), Atlético Tucumán (15 contra 13), Independiente (12 contra 10), Newell's (16 contra 12) y Huracán (11 contra 10). Es decir, que en 12 de los 17 partidos que dirigió Gorosito, Colón pateó menos que sus adversarios.

Así las cosas, se podría decir que Colón no necesita de la pelota, ni de tomar un rol protagonista, para superar a sus rivales. Y los últimos tres partidos así lo indican, asumiéndose menos, el Sabalero fue más. Y eso se evidenció en los partidos ante Rosario Central, Estudiantes y San Lorenzo.