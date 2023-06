Pulga Rodríguez: su recordado gol en Colón y la salida de Méndez de Unión

LEER MÁS: "Vignatti fue el responsable de que el Pulga se vaya de Colón"

Consultado sobre la posibilidad de volver a Atlético Tucumán aseguró: "Es mi sueño. Hoy por hoy tengo contrato con el club en donde estoy, al que le agradezco mucho porque en el momento de que pasó todo esto se puso a disposición, los dirigentes, la gente", destacó.

Pulga Rodríguez.jpg El Tucumano

Más adelante, el Pulga Rodríguez remarcó: " Es el sueño de uno volver a casa y volver a estar de la mejor manera posible en el momento que se dé y obviamente quiero estar pleno para poder entregar lo mejor de mi, como siempre lo hice con la camiseta de Atlético", concluyó el Pulga.

También hizo referencia el Pulga Rodríguez a un gol que convirtió en Colón: "Uno no puede decir todo lo que siente por su club porque tiene contrato con otra institución y son los colores que tengo que defender. El gol que le metí con Colón a Atlético fue el peor gol de mi vida. Fue en cancha de Atlético y al club que me dio todo y me vio nacer. Fue muy duro en ese momento pero habla del profesionalismo que debemos tener cuando vestimos otra camiseta".

Y en el final, se lo consultó por la situación de Miguel Abbondandolo, quien renunció como dirigente de Atlético Tucumán, e indicó: "A veces nos excedemos en todo sentido. Miguel (Abondandolo, dirigente Decano) llevó a disfrutar a su hija de un partido despedida de Riquelme porque la hija era hincha de Boca, y se dio justo cuando jugaba Atlético y con todas las cosas que vienen pasando tuvo que renunciar. Es entendible del otro lado, pero se exceden demasiado a veces, como en el caso de Unión, que el DT se fue al club donde es hincha. Son cuestiones que dejan mucho para hablar, pero tenemos que estar más tranquilos en esta vorágine que es el fútbol".