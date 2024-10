El dato esperanzador de Colón pensando en su partido ante All Boys

Colón cuenta con un antecedente positivo de cara al partido que el próximo lunes jugará como visitante ante All Boys

Colón no recibió goles en los últimos tres partidos que jugó como visitante.

Colón visitará a All Boys el próximo lunes por la primera fase del Reducido con la obligación de ganar para mantener intacto el sueño de ascender a Primera División.

Los nombres de Colón frente al presente de All Boys

Si bien a Colón no le alcanza con un empate, la realidad indica que el Rojinegro llega al partido del lunes con una racha de tres partidos sin perder en condición de visitante.

Pero además, con el dato relevante, de que en esos tres encuentros no le marcaron goles. Colón venció a Almagro 2-0 con Martín Minella en el banco y con Diego Osella igualó 0-0 con Chaco For Ever y también 0-0 contra Atlético de Rafaela.

En los últimos seis partidos, al Sabalero le marcaron solo dos goles, lo cual significa que mejoró en el aspecto defensivo y eso es clave para ilusionarse con pasar de fase.