El desahogo de Federico Jourdan en Colón: "Esto nos dará más confianza"

Se podría decir que el santafesino se sacó la mufa, ya que venía con un bajo nivel y sin marcar después de una primera rueda excepcional: "Se me venía negando. Hice varios goles en la primera rueda, pero no se me estaba dando en la segunda y seguramente esto me dará mucha más confianza".

La fe de Federico Jourdan en Colón

Producto de todo esto, fue como una bronca contenida y un alivio volver a marcar y, sobre todo, los tres puntos ante un rival directo: "Fue un desahogo, pero más importante es la victoria, porque salió el plan que dispuso Diego (Osella) y nos vamos muy felices por eso".

Embed ¡GOL DEL SABALERO! Jourdan enganchó y la cruzó al segundo palo para poner en ventaja a @ColonOficial. Miralo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/oDHOhj9Wcn acá https://t.co/ziPPqRZbjD#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/e8df0W64Dk — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 28, 2024

"Lo abrimos rápido en el segundo tiempo, pero en el primero tuvimos varias ocasiones. Sabíamos que Defensores era muy peligroso de contra y estuvimos bien parados. No nos corrieron nunca y necesitábamos volver a ese orden, porque en ofensiva opciones vamos a tener", agregó.

A la vez que concluyó respecto lo que cambió por recomendación del técnico para la etapa complementaria: "Me pidió que vaya más cerrado en el segundo y que traté de encontrar la pelota, que se iba a dar el espacio".