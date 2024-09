Osella, tras debutar con un triunfo vital: "En Colón no se negocia la entrega y la intensidad"

• LEER MÁS: Colón jugó en buen nivel, le ganó a Defensores y sueña con la remontada final

"Los primeros que querían salir eran los jugadores. Fue una linda semana de trabajo para bajar conceptos aprovechando la buena predisposición del plantel. Necesitábamos cerrarlo con un triunfo contundente. Esta institución es muy grande y tiene que pelear. La historia es así y cuando vine sabía que era para esto. Nos quedan cuatro partidos y ahora iremos a una cancha complicada en Chaco. El lunes entrenaremos para darle trabajo a estos jugadores, que tienen una gran recepción", agregó.

La reflexión de Diego Osella por el triunfo de Colón

Más adelante, el conductor sabalero admitió: "Me importan también las formas. No íbamos a ganar solo poniendo y corriendo. Íbamos a necesitar del juego. Hay jugadores que marcan diferencias y tienen gol. Hay que darles confianza y lugares. El equipo estaba muy estructurado, porque quería sacarle primero el riesgo y en el segundo tiempo empezamos a jugar. (Federico) Jourdan encontró el espacio y Christian (Bernardi) el carril del centro. No puedo llevarlo a la banda. Entiendo que tiene mucho para dar hacia delante y con solo retrocesos cortos. Qué vamos a discutir a Bernardi y su jerarquía. Tiene que jugar hasta donde le dé".

"Quedan cuatro fechas y necesitamos sumar, y mucho. Está muy parejo y no dependemos de nosotros para llegar al primer puesto. Pero haremos lo imposible. No se negocia la entrega, la intensidad y la intensión. Tenemos que transmitir tranquilidad y trabajo. Ganamos un partido importantes y dependerá de nosotros que el regreso sea similar al que tuvimos. Armaremos todo para intentar ganar en Chaco", se sinceró.

Siguiendo con el análisis del cotejo, Osella dijo: "Teníamos que agregarle la cuota de segunda pelota y que lastime. Había que salir de la estructura y no encontrábamos el tercer hombre. Por eso se soltaron y llegaron las opciones. Salió y lo pudimos abrir. Tenemos un buen banco y hay que destacar a los pibes que les tocó hacerse cargo en un momento duro y, como indica la historia de Colón, responden".

Más de Diego Osella en conferencia

"Me gusta el orden y la eficacia. Un equipo que empuje y haga sentir incómodo al rival. Lo conseguimos. Desde el orden se puede construir y por eso es clave la paciencia. La gente exige y está bien, pero nosotros tenemos que pensar. Esto será así hasta el final. Si nos ayudan los resultados, bienvenido sea en esta recta final", tiró.

Luego, el DT precisó: "Alan (Forneris) tuvo una fatiga grande y el doctor me dijo que es solo eso. Veremos cómo evoluciona. Yo lo necesitaba también, porque mi último paso no fue el deseado y no me quería quedar con esa imagen. Quería tomar esto como una linda oportunidad. La gente siempre me trató bien y están aquellos a quienes les gusto y otros no, lo que está bien. Lo concreto es que estoy feliz acá".

Para finalizar: "Sí, hubo algo de desahogo. Es la verdad. Más que nadie quería ganar, además de las formas. Si bien Colón tiene que ganar como sea, me importa la manera y lo hicimos bien".