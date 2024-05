El DT de Colón fue autocrítico después del agónico triunfo

En conferencia de prensa, Iván Delfino, DT de Colón, reconoció que Chaco For Ever jugó mucho mejor que sus muchachos pero valoró la entrega para volver a la victoria

En el inicio de su charla admitió que "en este partido fuimos superados tácticamente, lo vi así, no nos crearon situaciones claras, no encontramos los caminos, corrimos mucho tiempo atrás de la pelota, éramos un equipo muy largo. En el segundo tiempo lo acomodamos por amor propio, la de Delgadillo y un par más. Rescatamos tres puntos importantes, perdimos sin merecerlo y esta vez lo ganamos. Sirven para fortalecer y saber que será así hasta el final, ojalá lo podamos solucionar de local con más atención".

Más adelante subrayó que "jugamos con un equipo que pasó líneas de manera rápida, tanto para atrás como para adelante, en los recambios tuvimos variantes, seguimos corriendo a espaldas del tres, buscamos opciones para tener fútbol, fuimos verticales. Al final fue un 4-1-4-1".

Delfino también expresó que "el rival nos generó dudas e imprecisiones, lo habíamos visto, no pudimos saltear esa presión, abusamos del pelotazo largo, muchas veces el partido no se jugará como queremos nosotros".

La actitud para buscarlo

En otro tramo de la charla el orientador rojinegro dijo que "fue todo muy pastoso, es cuestión de acomodarlo, teníamos cinco cambios, el equipo entendió lo que les dijimos, cortamos las líneas, luchamos mejor, recuperamos más alto, pusimos jugadores de frente al arco".

Y luego, amplió: "Para transitar este torneo tenés que ser camaleónico y adaptarnos a todo, sobrellevar canchas chicas, poca iluminación, para lo que viene falta, mañana desde las 17 preparamos San Telmo pero lo bueno es que sumamos de a tres contra un rival muy duro como Chaco For Ever".

Paciencia, en las buenas y en las malas

Como cada vez que puede, el DT de Colón recordó que "esto es una carrera larga, con pequeñas cortas dentro de la larga, no hay nada mejor que recuperarnos de una derrota con un triunfo, el equipo sabe lo que quiere, mientras no tenga dudas, la gente empujó a pesar de no estar contenta. A veces con más ganas que fútbol vamos para adelante, por eso nos quedamos con los tres puntos".

Para luego, soslayar: "Yo lo veo más equipo a Colón que el de las primera fechas, contra Defensores las más claras las tuvimos nosotros. En lo futbolístico a veces vamos a poder hacer tres goles, en otras ocasiones no podremos convertir".

Antes de su despedida, apuntó: "Los partidos son todos importantes, el sábado que viene no decidirá nada, seguir por este camino, hay que tomar esta categoría con humildad y sencillez. Quiero enviarles las condolencias a la familia de Federico Quinteros, un pibe laburador que cuando trabajó con nosotros siempre nos ayudó".