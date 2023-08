El entrenador de Colón le bajó el pulgar a Juan Patiño

Néstor Gorosito reconoció que Juan Gabriel Patiño no es prioridad y que tiene otras alternativas para reforzar la defensa de Colón

Sin embargo, el entrenador rojinegro Néstor Gorosito dialogó con radio AM 1080 de Paraguay, desestimando la chance de que llegue Patiño. Pipo manifestó que no era prioridad, por lo cual existen otras alternativas. Trascendió que el presidente de Colón José Vignatti averiguó condiciones por Alexander Barboza, quien juega en Libertad de Paraguay.

En relación a la llegada de Espínola, Gorosito respondió: "Nos ofrecieron Espínola y es un jugador que siempre me gustó mucho cuando estaba en el fútbol paraguayo. Marcador de punta que tiene cambio de ritmo y juega muy bien. Nosotros creemos que se puede acomodar a línea de 5 o de 4, puede jugar muy bien en el lateral. Tiene experiencia, es un hombre y podrá hacerlo muy bien".

Y consultado por la chance de Juan Patiño y de Carlos Rolón contó: "Lo de Patiño no; sí me interesaba Carlos Rolón pero fue a Ecuador. Estamos viendo tratar de liberar algunos cupos de extranjeros. No sabemos si traeremos paraguayos, uruguayos o argentinos. pero buscamos liberar algún cupo".