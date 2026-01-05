Uno Santa Fe | Colón | Colón

El gran desafío que tiene por delante Medrán para conformar el medio de Colón

Colón cuenta con superpoblación de volantes centrales y por ello, Ezequiel Medrán tendrá por delante la difícil tarea de elegir entre tantas opciones

5 de enero 2026 · 09:29hs
El DT de Colón Ezequiel Medrán tiene a disposición muchas variantes para conformar la zona media.

El DT de Colón Ezequiel Medrán tiene a disposición muchas variantes para conformar la zona media.

Durante el año pasado mucho se habló de la enorme dificultad que tenía Colón para conformar un mediocampo confiable, sobre todo ante la falta de volantes centrales de recuperación.

El gran desafío que tendrá Ezequiel Medrán

La realidad indica que ninguno logró asentarse, pese a que Zahir Yunis no desentonó. Pero los técnicos que pasaron, no pudieron afianzar una dupla de mediocampistas centrales y en consecuencia fueron entrando y saliendo.

Por ello, a la hora de afrontar este mercado de pases, Ezequiel Medrán fue muy claro, necesitaba reforzar esa zona de la cancha. Y vaya si lo hizo, al punto tal que Colón suma tres volantes centrales, dos de ellos a los cuales conoce muy bien.

Y es que tanto Ignacio Antonio como Matías Muñoz fueron dirigidos el año pasado por Medrán en Gimnasia de Mendoza y el restante es Federico Lértora.

Pero a los tres mencionados, hay que sumar a Nicolás Talpone y Yunis quienes tuvieron continuidad en 2025. Por lo cual, para el inicio de la temporada, Colón cuenta con cinco mediocampistas centrales.

A priori parece una exageración, pero a la vez un gran desafío para el entrenador que deberá conformar un mediocampo confiable, teniendo que relegar a tres de ellos.

Dado que por características, ninguno de los mencionados puede actuar por las bandas. Más allá de que alguna vez lo hizo Talpone, pero sin jugar bien.

