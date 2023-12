Este miércoles hubo un nuevo encuentro entre los dirigentes actuales y miembros de la nueva CD que asumirá finalmente el próximo 28 de diciembre, como se conoció en las últimas horas. Sin embargo, en la transición se viene trabajando en conjunto, más allá que no se pudo oficializar al nuevo DT de Colón, ni tampoco resolver varias cuestiones contractuales.

"Estoy muy feliz de estar acá. Las mejores expectativas de aportar en este momento complicado en lo deportivo. Tenía cosas de Brasil, pero no me podía quedar tranquilo en Rusia sabiendo que el club se jugaba todo esto. Siempre pensaba en mi vuelta, no sabía muy bien cuándo se iba a dar y sentí que era el momento. Vamos por la segunda estrella", remarcó Germán Conti cuando sorteó la revisión médica el pasado jueves 17 de agosto.

Germán Conti.jpg Germán Conti y su infinito amor por Colón lo llevaron a venirse desde Rusia y poner la cara en un momento duro. Foto: @Juliangomzz

Germán Conti fue uno de los jugadores que decidió volver en un momento muy complicado desde lo deportivo para Colón, más allá que en Lokomotiv no tenía demasiado lugar. Al jugador lo movilizó el presente del equipo, pero también una cuestión familiar.

Germán Conti está manejando varias alternativas en el mercado de pases, incluso la de volver a Brasil, donde suena en varios equipos. Una posible salida es que Colón pague solamente la mitad del dinero que debía abonar por el préstamo, ya que solamente lo utilizó durante seis meses, y luego el jugador quede liberado para descubrir otro horizonte deportivo.

Si bien esta situación ya la está manejando los dirigentes que asumirán el cargo el próximo 28 de diciembre, lo concreto es que las limitaciones que existen en el país para girar moneda extranjera es un gran dolor de cabeza. Incluso, por lo que se pudo averiguar, Lokomotiv estaría dispuesto a recurrir a la FIFA para intimar a Colón, que de esta manera podría quedar inhibido de cara al próximo mercado de pases.