El ingreso rendidor de Delgadillo en Colón traducido en números

El aporte de Nicolás Delgadillo fue importante para que Colón destrabe el partido ante Chaco For Ever y sus números lo denotan

Si bien en Colón ya se piensa en el cotejo bisagra ante San Telmo por la 17ª fecha de la zona B de la Primera Nacional , todavía quedan saldos y retazos del triunfo en el Brigadier López ante Chaco For Ever 1-0, con gol de Javier Toledo.

Un partido complicado, donde el Sabalero no estuvo en su mejor día por impericia propia y por méritos del rival también, que le tapó los caminos. Sobre todo en el primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo no pudo seguir de la misma manera producto del recambio del local, que encontró respuestas sobre todo con Christian Bernardi y Nicolás Delgadillo.

Nicolás Delgadillo y un interesante aporte en Colón

El zurdo entró para intentar hacer algo diferencia y logró desnivelar con su zurda. Tampoco sin descollar ni mucho menos, pero volvió a ser una solución para Iván Delfino en un momento difícil de un pleitos. Sus números así lo reflejan en el relevamiento que hace tras cada fecha el espacio en redes @colonstats_.

Embed #Colon | Nicolás Delgadillo Vs CFE



- 40' Min jugados

- 21 Toques

- 8/12 Pases precisos (67%)

- 2/2 Envíos largos precisos

- 1 Chance de gol creada

- 1/2 Centros completados

- 3/6 Duelos en el suelo ganados

- 2/2 Gambetas realizadas



Gran ingreso de Nico Delgadillo . https://t.co/fcazPMc99N pic.twitter.com/e4HFS0gg23 — (@colonstats_) May 21, 2024

Llegó desde Atlético de Rafaela con continuidad, pero no pudo afianzarse en Santa Fe producto del alto nivel que encontraron Ignacio Lago y Federico Jourdan. Pero cada vez que entró, algo diferente hizo y ante Chaco For Ever se notó.

Una lesión también lo privó de tener más rodaje en la Copa Argentina ante Los Andes, pero ya está a pleno y es utilitario para el cuerpo técnico, que encuentra respuestas en el banco en los momentos calientes.