Colón tiene la idea fija en revertir su mal momento deportivo, cuando este sábado desde las 17.35 visite al durísimo Defensa y Justicia, en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

El Sabalero llegará con una racha adversa de cinco derrotas consecutivas, mientras que también arrastra un largo período sin victorias de visitante, que asciende a más de 20 meses. En tanto que fuera de Santa Fe son 12 las derrotas consecutivas, y hace casi un año que no consigue ni siquiera un punto en esa condición.

Además, la semana se vio convulsionada, no solamente por el golpe que significó una nueva derrota ante Banfield, sino por todo lo que se vivió en torno a Brian Fernández, quien protagonizó otro confuso episodio por el cual si bien no fue apartado del plantel no será tenido en cuenta para los próximos partidos.

Esto fue comunicado por el mismo departamento de prensa de la institución, donde también se informó: "... se ha resuelto designar a un equipo de especialistas en distintas disciplinas médicas a fin de dotar del apoyo necesario al jugador y a su entorno familiar, con el objeto de lograr recomponer las condiciones mínimas necesarias para que pueda proseguir normalmente con su vida profesional".

En medio de todo este caos, Diego Osella comenzó a preparar el partido ante el Halcón, donde en caso de empatar Aldosivi y Central Córdoba el partido que animarán este viernes en Mar del Plata, y que el Sabalero pierda en su presentación en Florencio Varela, caerá por primera vez de pues de varios años en zona de descenso.

En la búsqueda del esquema y los intérpretes ideales, este jueves el entrenador probó el equipo con Rodrigo Aliendro en el centro del mediocampo junto a Federico Lértora, en una fórmula similar a la utilizada por Pablo Lavallén. En ese sentido, la novedad con respecto al ciclo anterior fue que Tomás Chancalay se paró como carrilero por la derecha, mientras que Marcelo Estigarribia se mantuvo por la izquierda.

Sin embargo, cuando Osella entregó la nómina de concentrados para viajar a Buenos Aires no apareció el Pini Aliendro, lo que abrió un gran interrogante en cuanto al motivo que lo dejó fuera de la consideración para tan trascendental encuentro.

Vale recordar que el ex-Atlético Tucumán se desgarró el viernes 8 de noviembre, en el día previo a la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, y que desde entonces no pudo sumar minutos oficiales de fútbol. Se trata de una lesión que lo tuvo a maltraer y de la cual cuesta mucho reponerse, ya que se originó en la zona del pubis.

Se presumió que la ausencia de Aliendro de la lista de concentrados obedeció a que se resintió de dicha lesión, lo que hubiese significado un gran paso atrás en su recuperación, en un momento donde Colón necesita de todos los jugadores en el mejor de sus niveles futbolísticos y físicos para intentar salir del delicado momento deportivo que atraviesa.

Si bien no hubo confirmación oficial, por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, Osella decidió marginarlo de la lista de concentrados debido a que lo vio muy falto de fútbol y ritmo, una cuestión lógica luego de un parate pronunciado, y atendiendo que en el momento de su lesión tampoco estaba transitando su mejor momento.

De esta manera, el DT se decidirá por colocar nuevamente a Fernando Zuqui entre los 11, aunque en esta oportunidad si bien se repetirán los nombres en la mitad de la cancha, el ex-Godoy Cruz abandonará el sector derecho para acompañar a Lértora en el medio, mientras que Chancalay será quien arrancará abierto y Estigarribia saldrá del centro para ocupar su antigua posición por la izquierda.

A pesar que ya se conoce la lista de concentrados, el equipo no estaría definido, más allá que se espera un solo cambio en relación al cotejo ante Banfield, que será la inclusión del delantero Lucas Viatri, de interesante ingreso en la segunda parte del duelo en el Brigadier López, por el colombiano Wilson Morelo que parece que con Osella le costará más de la cuenta ganarse un lugar.