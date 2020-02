Osella prepara un Colón "batallador" para visitar a Defensa y Justicia

Colón completó este jueves por la mañana un nuevo entrenamiento en el predio Ciudad Fútbol con miras al cotejo como visitante del sábado próximo, desde las 17.35, ante Defensa y Justicia por la 19ª fecha de la Superliga. En una semana convulsionada por los problemas que afronta Brian Fernández, que no formará parte de los trabajos hasta previo aviso, el entrenador Diego Osella trató de abstraer al grupo y que solo se centre en tratar de mejorar e intentar enderezar un rumbo que sigue a pique en los promedios.

Por si fuera poco, el equipo hace casi un año que no suma de visitante (perdió todos los partidos de la actual temporada) y eso genera también una carga. Pero la única forma de dar vuelta este presente es pulverizando la malaria y atesorando los tres puntos en Florencio Varela, que sería una buena inyección anímica para afrontar el siguiente duelo en Santa Fe ante Racing.

Con todos estos condimentos, el DT probó diferentes opciones para desplegar el plan que tiene en mente. Obviamente que despistó a más de uno con los constantes cambios que hizo y nuevamente volvió a sorprender, aunque ahora podría dar pistas definitivas. Eso sí, estaba cantado que habría cambios, que se dan de mitad de cancha en adelante, pese a que se coqueteó con la posibilidad de que debute Bruno Bianchi, una de las últimas incorporaciones.

Es una variante respecto a los que perdieron ante Banfield: Lucas Viatri por Wilson Morelo. El 4-4-2 fue lo único que no varió. Por lo que se pudo saber, en algunos pasajes jugó Rodrigo Aliendro como doble cinco y después por la banda izquierda, rotando en el puesto en el paraguayo Marcelo Estigarribia. Sin embargo, después insistió con Fernando Zuqui. Quedó más que claro con la decisión de no concentrar a Negro, que lo vio falto de fútbol y por eso pensó en no incluirlo. En tanto el Pulga se movió con otra referencia de área.

Los tentativos 11 serían: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emmanuel Olivera, Rafael García y Rafael Delgado; Tomás Chancalay, Federico Lértora, Fernando Zuqui y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Lucas Viatri.

Algo que dista mucho de lo que paró este miércoles, donde estuvieron Gastón Díaz marcando el lateral derecho y Agustín Doffo y Braian Galván fueron los extremos, acompañando Matías Fritzler y Lértora en la contención.

Diego Osella.jpg

De igual modo esto no está confirmado, ya que todavía queda el trabajo de este viernes, que será el último antes del viaje a Buenos Aires para esperar concentrado este cotejo ante el elenco que conduce Hernán Crespo. Hay que transmitir mesura en este sentido, ya que Osella podría dar un vuelco en su idea y poner a otros 11, pero como viene la mano, ya tendría todo muy avanzado para afrontar esta nueva final por la permanencia.