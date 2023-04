El pacto que hizo Vignatti con Garcés y Meza en Colón

LEER MÁS: Garcés dijo que "ya es momento de despegar en Colón"

Vale recordar que el 26 de enero del 2022, Facundo Garcés firmó su nuevo contrato con Colón, hasta el 31 de diciembre de 2024. Además, se convino una cláusula de salida, la cual si bien se informó que orillaba los 4.000.000 de dólares sería de un importante bastante menor (sería de 2.500.000 dólares). Incluso, en la foto oficial del club apareció con el mismo José Vignatti tras rubricar el acuerdo.

Garcés-Colón.jpg Facundo Garcés celebró con sus seguidores el primer gol con la camiseta de Colón ante su gente.

UNO Santa Fe averiguó que Facundo Garcés había estado en las últimas semanas de noviembre en Barcelona, donde estuvo reunido con parte del grupo empresario que lo representa analizando diferentes alternativas para su futuro deportivo, en un momento clave de su carrera deportiva y ante la necesidad de Colón de vender. En ese momento, quien hizo una propuesta para quedarse con su ficha fue el Cremonese de Italia, aunque la misma no alcanzó el monto de su cláusula de salida.

LEER MÁS: Facundo Garcés y un futuro que podría estar lejos de Colón

Vale remarcar que en diálogo con Sol Play (FM 91.5), Facundo Garcés había destacado en ese moemento: "Mi cabeza está acá, estoy pensando y me estoy entrenando para llegar en forma al 29 que retomamos con Marcelo (Saralegui). Si en algún momento llega algo, se analizará con ambas partes. Por ahora no hay nada y estoy muy tranquilo. No me desespera ir a jugar afuera, sé que quiero ir y voy a hacer todo para ir. Pero estoy acá y estoy feliz. No gasto energías pensando en querer irme. Tuve la bendición de salir campeón y estoy dándolo todo. El día que me toque irme, va a ser algo bueno para Colón y para mí".

Eric Meza.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

En tanto que por lo que pudo conocer UNO Santa Fe hubo un pacto entre el presidente José Vignatti y Facundo Garcés, al cual también se sumó a Eric Meza. El titular de Colón les habría pedido que se queden como mínimo hasta junio de este año, como consecuencia de la sangría que había sufrido el plantel y de todo lo importante que se jugaba en el semestre. De esta manera, ambos jugadores, sobre todo el marcador central, tienen cifradas expectativa de venta en el próximo mercado de pases, como se reflejó tras el partido