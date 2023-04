Garcés: "Pienso que es momento de pegar el salto y dejarle a Colón el mayor dinero posible en junio"

Colón cumplió con los pronósticos y superó a Colegiales para avanzar a los 16º de final de la Copa Argentina. Si bien le costó como siempre, lo hizo con autoridad y marcando las diferencias de categorías. El DT Néstor Gorosito no dio la conferencia de prensa, sino que tomó la palabra Facundo Garcés, caracterizado como el capitán sin cinta.

Luego, fue más profundo: "Hay que acostumbrarse a esto. Cuando nos acostumbramos a perder, fue complicado salir. Ahora estamos en esta racha de estar invictos. Vamos a tratar de seguir por este camino que da confianza y tranquilidad, además de alegrar a todos".

Luego de un pobre inicio, la defensa se afirmó en Garza no lo dejó pasar: "Siempre me sentí cómodo con ellos (con Paolo Goltz y Rafael Delgado). Quizás tuvimos una meseta donde cambiamos el esquema, pero nos entendemos bien. Desde que debuté juego con ellos, así que estoy tranquilo cuando los tengo al lado. Los escucho y aprendo de ellos, porque me marcan el momento".

"No sé si estoy en mi mejor momento, pero creo que es una racha de confianza. Tal vez es lo que siempre estuve buscando tras la falta de resultados del inicio. Estoy con confianza y siento que podemos aspirar a más. Desde la llegada de Pipo pude encontrar el nivel de cuando fuimos campeones y es lo que necesito para despegar y pensar en salir luego del club", tiró.

En medio de esta revelación, acotó: "Estamos bien preparados ahora. Hay un cuerpo técnico fenomenal y el trato es el mismo por igual. Hoy duramos los 90' a diferencia de cuando empezamos".

"Siempre estuve tranquilo. No me maree cuando se mencionaron algunas cosas y sé que tengo que contar con un buen rendimiento para, a mitad de año, dejarle al club la mayor cantidad de dinero posible, porque sabemos que lo necesita y siento que es el momento de despegar. Siento que ya es el momento, porque ya salí campeón, disputé una copa internacional y ahora estoy por llegar a los 100 partidos en Colón. Por suerte disfruto cada momento en el club, pero me preparo para pegar el salto a otra liga", remarcó.

En el final, apuntaló: "Quiero seguir ganando cosas, crecer y despegar en mi carrera. Hoy en Colón logré lo máximo y en este semestre buscaremos entrar a una copa, tal como lo dijo Pipo. Si ganás dos partidos te acomodás y seguiremos luchando, defendiendo al máximo esta camiseta".