"El Pulga será recordado como un ídolo y Vignatti por los 103 juicios"

Y agregó: "Se lo trata de demonizar y lo único que hizo fue defender a su familia y su honor. El Pulga estaba muy feliz en Santa Fe, su familia también, se volvieron a Santa Fe porque extrañaban mucho, si no hubiese pasado lo que sucedió, ni se le hubiese cruzado por la cabeza querer irse. Un jugador que gana uno de los salarios más importantes del fútbol argentino, en el lugar donde fue campeón y es ídolo, pero lo que pasó fue terrible".

En cuanto a la postura que adoptó el presidente sabalero, expresó: "Vignatti se maneja con falacias y no lo entiendo, embarra la cancha sin sentido. Es una mentira, una locura total decir que el Pulga cobró por anticipado el contrato, es una mentira, no entiendo de donde saca eso. Después decir que se hizo conocer a los 35 años, cuando vino a Colón tenía 150 goles, unos más lindos que otros".

"Obvio que le dio más trascendencia jugar una final de Sudamericana y luego ser campéon con Colón, que ascender con Atlético Tucumán y jugar copas internacionales. El Pulga es ídolo en Tucumán como en Colón, el hincha de Colón lo tiene en su corazón, como el jugador que fue figura e ídolo. El Pulga será recordado como una figura histórica y Vignatti será recordado por dejarle 103 juicios a Colón", disparó.

Y continuó: "Vignatti se cree que es el dueño de Colón y debería tomar mayores precauciones en cada decisión que toma. Nosotros nos comportamos como siempre, la víctima fue el Pulga Rodriguez y nadie se puso a su lado, ni cuando sucedió el hecho, ni después ni ahora y encima lo quiere dejar mal parado. El Pulga amó siempre a Colón, pero pasó lo que todos saben".

Respecto a la relación que mantuvo y mantiene con Colón manifestó: "Colón institución no me cierra ninguna puerta, tengo los mejores recuerdos de los dirigentes de Colón como por ejemplo el Bicho Godano. Se lo traje a Alan Ruiz que le dejó a Colón 4 millones de dólares. El Bicho Godano una persona extraordinaria, que nunca me falló en nada, una persona seria, respetuosa, que dejó en Colón un legado espectacular".

"Godano me dejó un recuerdo maravilloso y a Colón le dejó la venta de Alario, una gran persona. Yo lo adoro a Colón, es un club excepcional, de los mejores de Argentina. Después de 116 años de vida, tuvo la chance de ser campeón y dar un salto de calidad y lamentablemente, mirá donde está ahora", sentenció San Juan.

En el final de la charla se acordó de un dirigente "Ayer tuve una charla telefónica con Darrás, creo que estuvo en el lugar y en el momento equivocado y está pagando las consecuencias. Si bien puede tener alguna culpa, como la mayoría de los dirigentes de Colón, no más que ninguno. Pero siempre hay un solo responsable, es una persona que siempre lo vi como uno de los mejores dirigentes, preparado para todo. Después no sé si es culpable o no, pero en caso de serlo, es culpable al igual que todos los dirigentes de Colón".