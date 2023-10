Gorosito: "Estamos con muchas fuerzas y ganas de revertir esta situación"

En el inicio expresó que "creo hicimos un buen primer tiempo, en los lugares que podíamos explotar, cometimos un error que volvimos a tener en los anteriores. Nos empatan muy rápido, después pusimos el 2-1 y una que saca Centurión para el 3-1. Desgraciadamente nos empatan, hablamos para jugar con los tres centrales, pensamos que iban a poner a Colidio para hacer diagonales con Borja. Nos empatan rápido, River nos creó poco, patearon de afuera bastante, sentimos el hombre de menos, se siente y mucho".

Más adelante apuntó, en referencia al punto, obtenido, que "depende del próximo partido, es todo teoría, incomprobable, de esta forma si jugábamos los dos anteriores así hubiéramos tenido más chances de ganar".

Luego le preguntaron por el arbitraje y en un capítulo más de su intolerancia, y falta de respecto, cuando declama que lo es, aseveró: "No digo más nada de los árbitros porque después lo saca el UNO, no habló más. Botta a mi entender los dos partidos que no estuvo en el nivel fue por la lesión de las costillas, está jugando al nivel de los primeros, me alegra por él, por el grupo y agradecerle al grupo la confianza que depositaron en nosotros, nos pidieron que nos quedemos, muy agradecido con el grupo".

Gorosito le tiró flores a sus muchachos, al expresar que "somos muy agradecidos al grupo, vinieron los dirigentes y José (Vignatti), yo soy sincero, cuando están conmigo, con mucho respeto. Todos estamos embarcados en sacar a Colón en la situación en la que está, por el lastre del torneo pasado. Comimos un asado con ellos y José, hablamos hasta de la pretemporada venidera. Tenes que ganar porque sino te dan un boleo, me gustaría quedarme más tiempo en Colón. En la cancha muy agradecido con la gente, si nos insultan no vamos a jugar mejor, depende de los jugadores y nosotros, los hinchas no pueden entrar a la cancha".

En otro tramo de la conferencia subrayó que "el fútbol argentino es muy parejo, tuvimos la jugada de Ramón que nos poníamos 2-0, tenían la pelota pero solamente patearon un tiro, cuando tuvimos esa chance hubiese terminado el partido como Independiente. Hubo errores nuestros, en un fútbol parejo te cuestan puntos, con esta situación en la que estamos".

Nuevamente se lo consultó respecto a la charla con Ábila en el regreso a los entrenamientos, y allí sostuvo que "cómo sabían lo que hablamos con Ramón, nada que ver lo que dijeron, del partido y de cosas, una cosa general, más que informar, desinforman, acepto que no tenía que salir con Unión. No me gusta cuando mienten, salió cinco días seguidos que Vignatti que estaba enojado conmigo. Eso para mí es mala intención".

Gorosito soslayó que "hablamos después de Barracas con ellos, lo hicieron ellos y nos dijeron que no se nos ocurra irnos, tenemos una relación de respeto, Ramón es otro jugador respecto al semestre pasado, hay mucha diferencia, ustedes ven los partidos. No le falseamos a los jugadores, le decimos la verdad a todos".

En la parte final, aseveró que "con muchas fuerzas y ganas de revertir de esta situación, de la forma de hoy en dos fechas capaz podamos salir, tenemos dos partidos que no podemos rifar. Nos quedan cinco finales y tenemos que tratar de hacer las cosas bien".