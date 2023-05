El técnico de Colón y su continúa búsqueda por afianzar la zona media

El entrenador de Colón Néstor Gorosito no puede darle rodaje a la mitad de la cancha, ya que por bajos rendimientos cambia seguido de intérpretes

El DT de Colón aún no pudo consolidar un mediocampo y eso repercute en el funcionamiento del equipo.

Con casi tres mes de trabajo al frente del plantel de Colón, sin dudas que la materia pendiente que tiene Pipo Gorosito pasa por no haber consolidado un mediocampo y poder darle rodaje. Se sabe que por lo general, la construcción y la identidad de un equipo tiene como origen la zona media, que es el lugar en donde comienza a fluir el juego.

Pero por los bajos rendimientos de algunos futbolistas, el DT se vio obligado a ir cambiando de manera permanente. No pudo definir quien es el volante central titular, ni tampoco el mediocampista interno volcado por el sector izquierdo . Se sabe que el denominado 5, es un puesto clave, que muchas veces termina definiendo la fisonomía que tiene el mediocampo.

¿Cuánto hace que Colón no gana tres al hilo en el Brigadier López?

Y la realidad indica que ni Cristian Vega, ni tampoco Julián Chicco lograron ganarse un lugar, más allá de que el segundo rindió mejor. Pero ambos, están muy lejos de ser considerados indispensables. Como por ejemplo lo fue en su momento Federico Lértora. Y eso sin dudas que termina repercutiendo en el funcionamiento. En esa posición, Gorosito también probó con Stefano Moreyra.

LEER MÁS: Qué chances tiene Facundo Farías de ir al banco en Colón

A Colón le falta juego en la mitad de la cancha y es que Carlos Arrúa, no termina de acomodarse y por eso Gorosito probó con otros intérpretes, pero con características diferentes, como por ejemplo Moreyra y Andrew Teutén. También jugó Tomás Galván y Joaquín Ibañez, volantes más ofensivos que los dos anteriores, pero tampoco hicieron méritos como para mantenerse dentro de los 11.

Así las cosas, la sensación es que juegue uno u otro, las diferencias son mínimas. Por lo cual, el entrenador continúa en la búsqueda y va probando con lo que tiene a mano. Para recibir a Barracas Central, se especula con que Pipo se inclinaría por Julián Chicco y Andrew Teuten y los que saldrían serían Cristian Vega y Carlos Arrúa.

No obstante, habrá que esperar, dado que teniendo en cuenta que Colón es local y con un rival como Barracas Central, la presencia de Teuten es para analizar. Y es que el uruguayo no entró bien contra Instituto y porque además en esa posición no parece sentirse muy cómodo. De esta manera, Pipo continúa en la búsqueda y la consolidación de un mediocampo, por ahora está lejos de conseguirse.