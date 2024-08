El técnico de Colón y su emoción a flor de piel en conferencia

Para después, agregar: "El equipo corría dejando el alma, lo dejaron, hicimos un gol llevando por delante, jugó con la gente y para la gente, entiendo algún insulto al aire. Siempre soñaba dirigir un equipo que sea llevado con la gente, jugaron contra los murmullos, queremos jugar de otra manera, el factor emocional es más importante que el táctica. Venía golpeado, esto es de los jugadores que se dejaron ayudar".

De Paoli no dudó en subrayar que "Colón se llevó por delante al puntero, estoy muy orgullo, lo dijo sin demagogía, el triunfo es de los futbolistas que creyeron que hasta el final se podía y nos dejaron a tres puntos de la punta".

El apoyo de los hinchas

De Paoli recordó que "lo que hicimos en Salta fue jugar en espejo a Gimnasia y Tiro, podemos analizar antecedentes, Jourdan-Herrera eran de lo mejor del fútbol argentino, hoy hicieron un gran partido. Lo táctico termina siendo irrelevante, el equipo se llevó por delante sin juego, estar convencido que se puede ganar contra la adversidad. En el final el plus final se lo dio el hincha, es un partido bisagra, tenemos con qué para ilusionar, todo empezará a fluir".

En otro tramo de la conferencia apuntó: "Hay que analizar resultados, no somos fenómenos porque ahora ganamos, tuvimos una entrega descomunal, Alan (Forneris) lo siento propio, ojalá que lo pueda capitalizar. Está en un gran momento, quiero destacar a Toledo, a Prediger, a Goltz, Bernardi, sin ellos esto sería imposible".

Limitar a un rival de jerarquía

El orientador rojinegro sostuvo que "no nos rompieron por bandas, carecimos de lo que ensayamos, cuando hay una tensión alta hubo imprecisión, Paolo y Hernán metían pelotazos lejos, la situación era poner a Toledo para jugar largo con dos nueve. Entrenamos una cosa, el rival hacía 12 partidos que no perdía y no nos pateó al arco. Jugó una final, por eso hablo de lo emocional. Si no estamos bien emocionalmente, estaba golpeado pero sano el vestuario".

Y luego, amplió: "Tuve la suerte de percibir quién estaba para este momento, Jourdan jugó un buen primer tiempo, juega mejor cuando el equipo lo acompaña, era injusto sacarlo a él o Delgadillo, es fácil gritar y pedir su cambio. Hizo un esfuerzo descomunal, gracias al hincha que empujó hasta el final, tuvimos la fortuna de encontrar el diagnóstico. El equipo puede ganar, empatar o perder, será difícil que tenga tres derrotas seguidas".

El balance de cara al futuro

De cara a la recta final, De Paoli expresó: "Colón está para ilusionarse, no se para qué estábamos antes de asumir, hay miedo, el vestuario es lo mismo, son relaciones humanas, el equipo demostró que tiene un plan de juego, se puede jugar largo. En el minuto 40 el rival hacía tiempo, el de arriba vio que a los ponchazos pudimos anotar".

Antes de su despedida, cuando le preguntaron sobre el próximo rival del cual es hincha, disparó: "Puedo ser de Chicago de la tumba hasta el cajón, mi pasión por el fútbol está por encima de cualquier cosa, es mi familia, yo me estoy jugando la vida acá, la vez que me tocó enfrentarlo con Patronato estuvimos cerca de ganar, después fue una sensación fea, no lo veo como el hincha que soy, sino un rival más, que me perdonen todos mis familiares, hay que ganarle a Chicago y a quien sea".