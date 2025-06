El tiempo apremia y la dirigencia de Colón busca cerrar un cuarto refuerzo

Ante Temperley debutaron Facundo Castro y Gonzalo Soto. En tanto que Cristian García tendrá que esperar hasta el 1 de julio para ser habilitado y poder jugar con la camiseta de Colón.

En consecuencia, a horas de cerrar el mercado de pases, la realidad indica que Colón no logra concretar un cuarto refuerzo, dado que las principales opciones se fueron cayendo.

LEER MÁS: Alan Forneris se despidió de Colón y es refuerzo de Racing

Y es que Alan Sosa no llegó por el proceso judicial que debe afrontar. En tanto que Valentín Larralde continuará en Defensa y Justicia y Mariano Santiago es refuerzo de Quilmes.

Por su parte, los nombres que le fueron acercados no terminan de convencer y entienden los dirigentes que no es conveniente traer más de lo mismo y que no sea superador a lo que tiene en el plantel.

Por ello, se esperará si en estas horas asoma una opción potable. En caso contrario, la idea es esperar ya que con la venta de Alan Forneris, la dirigencia sabalera tiene tiempo hasta el 17 de julio para concretar el arribo un futbolista.