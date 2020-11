El uno por uno de Colón en el empate con Independiente

Bruno Bianchi (7): El mejor de la defensa, sobrio para cortar por arriba y por abajo. Además evitó el gol de Independiente cuando despejó un remate de Romero que tenía destino de red.

Rafael Delgado (5): No pasó demasiados sobresaltos, cuando pudo salió a cortar un poco lejos ganando y perdiendo. De todos modos, la sensación es que se siente más cómodo jugando como lateral que como stopper.

Alex Vigo (4): Floja actuación, no cerró en el centro que terminó en el gol de Independiente. Pero además no pasó al ataque y no tuvo relevancia de mitad de cancha hacia arriba. Se lo notó muy contenido.

Christian Bernardi (4): Venía de ser fundamental en el triunfo ante Defensa y Justicia, pero no aprovechó la chance como titular. Siempre parece más productivo cuando ingresa desde el banco que cuando lo hace desde el arranque.

Federico Lértora (6): Correcto partido a la hora de presionar y recuperar el balón. Se lo observa muy mejorado desde lo físico y más veloz a la hora de recorrer la zona media.

Rodrigo Aliendro (6): Siempre está para dar una mano en la recuperación del balón, pero además para darle precisión a la salida. Tiene un gran sentido de la ubicación, quizás le falta adelantarse algunos metros en campo rival.

Gonzalo Escobar (5): Pasó muy poco al ataque, se dedicó a no comprometerse con el balón y tratar de ser más expeditivo. Le falta mayor determinanción y manejo para subir por su lateral.

Tomás Chancalay (6): Jugó un primer tiempo interesante, con buenos movimientos en ataque, después se fue apagando producto del desgaste que tiene que hacer a la hora de recuperar el balón. Gran tiro de esquina para el gol de Morelo.

Wilson Morelo (6): La pelota le terminó rebotando en la rodilla para el gol de Colón. Colabora mucho en la marca y eso lo termina fundiendo. Fue reemplazado en el segundo tiempo producto del cansancio.

Yeiler Góez (-): En algunas acciones no resolvió bien, dudando en los metros finales. Pero luego fue partícipe directo en la acción que finalizó con el penal en favor de Colón.

Facundo Farías (-): Ingresó para darle mayor frescura a la zona media y poder aprovechar los espacios que dejaba Independiente. Probó con un remate de media distancia.

Brian Farioli (-): No pesó demasiado en el partido, ingresó con la consigna de estacionar por el sector izquierdo, para dar una mano en la salida del equipo.