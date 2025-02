El uno por uno de Colón en el triunfo ante Nueva Chicago.

Guillermo Ortiz (5): No desentonó, pero no tuvo el rendimiento del último partido. De hecho, queda mal parado en el gol de Nueva Chicago no pudiendo cubrir el remate de Villalba.

Brian Negro (5): Es un jugador con mucho temperamento, pero debe ordenarse mejor. Mucha fiereza en la marca, pero a veces se apresura a la hora de rechazar y no regalar el balón.

Facundo Sánchez (5): Mejor en el primer tiempo que en el segundo. Tuvo ida y vuelta, pero en la etapa complementaria Nueva Chicago atacó por su sector y sufrió algunos sobresaltos.

Alan Forneris (6): Correcto partido, metió y recuperó en la zona media. En los minutos finales sintió el rigor del partido y eso hizo que debiera retrarse demasiado cuando el rival manejaba la pelota.

Nicolás Talpone (6): Recuperó su nivel, al menos mostró entrega y movilidad. Participó en la jugada del primer gol, metiendo el centro que posibilitó la presencia de Gigliotti para abrir el marcador.

Federico Jourdan (4): No logra consolidarse, los técnicos le dan oportunidades, pero no puede aprovecharlas. En el primer tiempo desperdició una chance clara cabeceando por arriba del travesaño.

José Barreto (5): En el primer tiempo le metió un centro muy bueno para que Jourdan definiera de cabeza. Ganó en algunas jugadas por izquierda, pero luego fue perdiendo preponderancia.

Christian Bernardi (6): Centro perfecto para el segundo gol de Colón. Tuvo buenas apariciones, pero también alternó con algunas resoluciones que no fueron positivas. Aún así, es el jugador más claro que tiene Colón con la pelota en los pies.

Emmanuel Gigliotti (7): La realidad es que perdió más de lo que ganó con los defensores. Pero el Puma con todo su oficio fue a buscar el rebote que dejó Ferrero para abrir el camino hacia la victoria.

Jorge Sanguina (7): Venía de jugar un muy mal partido ante San Martín de Tucumán. Pero se reinvindicó con un golazo, ya que inició la jugada y la finalizó con un soberbio cabezazo.

Facundo Castet (5): Volvió a jugar después de mucho tiempo y se notó. Se pudo observar el sacrificio y la entrega de siempre, pero le costó imponerse en la marca.

Oscar Garrido (-): Pocos minutos en cancha, ingresó para reforzar la mitad de la cancha, cuando Colón retrocedía y el rival le manejaba la pelota.

Tomás Gallay (-): Segundo partido que ingresa en el segundo tiempo. Es un jugador que encara siempre, aunque en esta oportunidad le costó desequilibrar en los metros finales.