El uno por uno de Colón en la derrota ante San Telmo.

Colón jugó mal y terminó cayendo ante San Telmo. En un contexto flojo, el jugador que no desentonó fue Nicolás Talpone

Manuel Vicentini (4): Duda en el primer gol de San Telmo en donde no sale a cortar el centro y Ayunta termina cabeceando en el segundo palo. En el segundo tiempo tuvó dos tapadas ante Heiz, pero esta vez el arquero de Colón no dio seguridad.

Toledo: "No es fácil adaptarse a esta categoría"

Hernán Lópes (3): Terminó marcando un gol en contra en una pelota que se iba hacia un costado y la terminó metiendo en su propia valla. Más allá de esa acción, nunca brindó seguridad.

Paolo Goltz (4): En el primer gol de San Telmo, Ayunta le termina ganando por arriba. No jugó bien y se lo notó incómodo por la manera en la que se movieron los puntas del equipo local.

Facundo Castet (4): Flojo partido, no estuvo preciso en la marca y con la pelota en los pies se mostró muy impreciso. Se lo anotó apurado y resolviendo mal cuando pasó al ataque.

Sebastián Prediger (4): Su rendimiento en el torneo fue de mayor a menor. Los rivales buscan taparlo e incomodarlo y de esa manera no puede desplegar su juego, sintiendo el rigor físico.

Federico Jourdan (4): Jugó apenas 45' y su nivel no fue el acostumbrado. Buscó desnivelar por el carril derecho y como no pudo pasó a jugar por izquierda. Impreciso y apurado en los metros finales.

Christian Bernardi (5): Algunos destellos en el manejo de la pelota. Primer partido como titular en el torneo, cuando entra en contacto con el balón es importante, su nivel fue de mayor a menor.

Nicolás Talpone (6): Fue el que más metió y corrió. Aún con imprecisiones, hizo un gran despliegue y empujó todo lo que pudo. En esta ocasión no tuvo ayuda de sus compañeros.

Ignacio Lago (5): Si bien falló en la definición, fue el que más inquietó en ataque. Buscó con algunos remates de media distancia que no tuvieron precisión, pero aún así siempre intenta.

Javier Toledo (4): Jugó siempre de espaldas y perdió más de lo que ganó. No le quedó ninguna como para definir y terminó chocando mucho con los defensores rivales.

Braian Guille (4): Jugó los segundos 45' y participó poco en el ataque. Un centro en el arranque para Lago y en el final no definió bien en la chance más clara que tuvo Colón en el segundo tiempo.

Alexis Sabella (-): No ingresó bien, le costó tomar contacto con el balón y perdió ante la presión de los volantes rivales. Desde hace varios partidos que está jugando en un bajo nivel.

Nicolás Leguizamón (-): En un contexto de partido complicado, no logró prevalecer. No dispuso de chances para convertir y terminó chocando con la defensa rival, sin espacios para desequilibrar.

Nicolás Delgadillo (-): Contra Chaco For Ever había entrado bien siendo importante en la victoria. Pero esta vez no fue decisivo y se equivocó con la pelota en los pies.

Bruno Juncos (-): Pocos minutos en cancha, lo más positivo fue un pase para Guille que terminó definiendo mal. Después perdió más de lo que ganó en el mano a mano.