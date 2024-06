El uno por uno de Colón en la derrota ante Talleres

Tomás Giménez (5): Fue un espectador de lujo, ya que Talleres casi no llegó al arco de Colón . Nada que hacer en el gol de cabeza de Federico Girotti.

Delfino: "No pudimos tomar buenas decisiones para llevarnos lo que vinimos a buscar"

Hernán Lópes (5): Ganó y perdió en los duelos individuales. De todas maneras no desentonó y en el segundo tiempo casi convierte de cabeza, pero la pelota se desvió en un rival.

Paolo Goltz (5): Fue amonestado por una dura infracción a Girotti. En algunos pasajes del partido impuso presencia para empujar al equipo, aunque cometió varias faltas.

Facundo Castet (4): Quedó expuesto en el gol de Talleres ya que perdió la marca de Girotti. Quizás por altura no era lo más adecuado que tomara al goleador. Pasó poco al ataque.

Nicolás Talpone (7): Una de las figuras de Colón, mucha dinámica para salir a apretar y presionar al rival. Terminó jugando de volante central y relevando a sus compañeros. Recuperó y empujó a lo largo de todo el partido.

Cristian Vega (4): Hacía tiempo que no sumaba minutos. Su único partido como titular este año había sido ante Los Andes. Le falta ritmo de juego y su lentitud lo deja expuesto en algunas acciones de juego.

Federico Jourdan (5): Intentó desbordar por su carril, mucha voluntad, pero no tanta claridad. De todas maneras es un jugador que va siempre y no deja de prodigarse en ataque.

Alexis Sabella (6): Su mejor partido en mucho tiempo. Venía mostrando un nivel muy bajo, pero en este partido y con espacios demostró su buen manejo del balón, tanto por abajo, como en la pelota quieta.

Ignacio Lago (7): En el mano a mano es indescifrable, astuto para encarar y desnivelar, pero además con mucha disciplina para recuperar el balón en el retroceso. Es el futbolista más desequilibrante que tiene el plantel.

Nicolás Leguizamón (4): Flojo partido, estuvo lejos de las acciones de ataque. No llegó a conectar un centro de Sabella al primer palo, terminó chocando con los centrales de Talleres.

Javier Toledo (-): Ingresó para ganar en el juego aéreo, pero chocó y empujó más de lo que jugó. Terminó siendo expulsado en el final del partido.

Nicolás Delgadillo (-): No incidió en los metros finales, se estacionó por izquierda, pero no logró desnivelar. Viene teniendo chances, pero no las está aprovechando.

Christian Bernardi (-): A diferencia de otros partidos, en este encuentro su ingreso no fue positivo. Se lo observó impreciso en el manejo de la pelota, sin incidir en el aspecto ofensivo.

Axel Rodríguez (-): Pocos minutos en cancha, pero aún así no ganó nunca en los duelos individuales. Ingresó para reforzar el ataque, pero con poca preponderancia.