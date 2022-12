La prioridad está en potenciar el ataque y por eso aparecieron algunas alternativas: Marcelo Estigarribia y el uruguayo Thiago Vecino. No pasó de ahí. El mercado no está fácil, ya que se piden cifras siderales –y en dólares– y, por si fuera poco, las arcas no tienen tanto resto.

• LEER MÁS: Iván Tapia está molesto y dice que no jugará en Colón

Como viene la mano, al Sabalero le vendrían bien una venta y los apuntados serían Eric Meza y Christian Bernardi. Se menciona que serían seguidos por equipos de Brasil. También de Racing en el caso del volante, pero correría desde atrás.

• LEER MÁS: El Pulga volvió a Tucumán y resuelve su salida de Colón

El fin de semana, Vasco da Gama habría consultado a su representación por situación. Es más, estarían manejando algunas cifras extraoficiales por su pase. Quizás en Colón estarían abriendo el paraguas, ya que en Uruguay enfatizan que Emiliano Ancheta estaría en carpeta como posible reemplazante.

Emiliano Ancheta 1.jpg En Uruguay relacionan al lateral Emiliano Ancheta con Colón. tenfield

Un nombre poco conocido en Argentina. Tiene 23 años (Montevideo, 9 de junio de 1999) y queda libre de Albion FC del país vecino, donde jugó 35 partidos, marcó un gol y repartió dos asistencias. Fue titular indiscutido y ahora, se queda con el pase en su poder. Independiente sería también otro interesado, ante la partida de Alex Vigo.

• LEER MÁS: Colón abre su segundo mes de pretemporada

Hoy en Colón el puesto de lateral derecho está cubierto con Eric Meza y Augusto Schott, a menos que Marcelo Saralegui piense otra cosa. Aunque las especulaciones estaría en torno a una posible salida. Habrá que ver cómo siguen los acontecimientos en un Colón que se arma para ser protagonista en la Copa de la Liga Profesional.