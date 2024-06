En Colón esperan a José Neris para la semana que viene

Con la noticia de que se extendió una semana más el libro de pases, los dirigentes de Colón respiraron, ya que hasta el momento no pudieron sumar los nombres que pretende el DT Iván Delfino. Esto más allá del retorno de J osé Neris tras finalizar su préstamo en Peñarol , donde jugó poco.

Un jugador que puede brindarle varias opciones al técnico, ya como única punta, acompañante o extremo. Para la divisional, es un valor a considerar, sobre todo ante la necesidad de encontrar variantes y gol, algo que mermó en los últimos partidos. En este sentido, Neris tiene una cuenta pendiente también, ya que no pudo marcar en el Sabalero.

Colón espera por José Neris

Si bien hay informaciones encontradas respecto hasta cuándo tiene contrato en Uruguay, lo concreto es que en el mundo rojinegro lo esperan ya para trabajar la semana que viene en el predio, aunque es probable que pueda demorar por el descanso lógico.

José Neris Peñarol 1.jpg En Colón esperan con ansias el retorno de José Neris. IG joseneris8

Amén de su poco rodaje en el Carbonero desde que Diego Aguirre es el técnico, fue llamado para la Selección local que disputó un amistoso en Costa Rica. No jugó, pero al menos fue citado, por lo que es seguido. Quizás no es la mejor vidriera el ascenso argentino, pero que sea Colón, que pelea arriba, le abre el crédito. Sobre todo, para tener esa explosión que en su momento no tuvo.

Vale recordar que Colón cumplió con la deuda impositiva por el pase y pagó la segunda cuota de las seis a River de Uruguay, por lo que ya no hay inhibición. Por más que generó algunas dudas por su primera paso, crece la expectativa de la vuelta de Neris en Colón.