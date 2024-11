La trama secreta de la salida de Osella como DT de Colón

Fin de ciclo: Diego Osella no seguirá como entrenador de Colón

Colón, en sus redes sociales, reveló: "El Club Atlético Colón informa a toda la masa societaria, que luego de diversas reuniones orientadas a la planificación futbolística del año 2025, se ha acordado la desvinculación con el director técnico del plantel profesional, Diego Osella. En las próximas horas se arreglará el tema contractual y de desvinculación con la institución".

Y, por último, se reveló lo siguiente en la publicación de Colón: "Queremos agradecerle a Diego y a todo su Cuerpo Técnico, el compromiso, trabajo y cariño que siempre demostraron con nuestro club".

Qué pensaba Diego Osella sobre su continuidad en Colón

Diego Osella, tras el partido ante All Boys, en Floresta, reveló lo siguiente: "Lo decidirá Iván (Moreno y Fabianesi) con toda la Comisión Directiva, deberán tomar la decisión. Llevo seis fechas acá, encontré respuesta de los jugadores, vimos un cambio, siempre fuimos superiores al rival, hoy nos tocó que no entre la pelota, parecido al partido pasado. Es indudable que no alcanzó".

Más adelante, Diego Osella reveló: "Nos quedamos acá, será cuestión de tiempo para hacer balances, luego habrá evaluación de nuestra función, para ver si servimos para cambiar esto o hay que cambiar de rumbo".

Diego Osella comenzó a trabajar al frente del plantel de Colón en el Predio 4 de Junio, modalidad que se extenderá hasta fines del mes de noviembre, cuando luego se dará lugar para el inicio de las vacaciones. Incluso, por pedido de Moreno y Fabianesi, el DT ya había realizado toda la planificación para la pretemporada que comenzará en los primeros días de enero.

La relación Godano, Osella y Moreno y Fabianesi en Colón

Como detalló en los últimos días UNO Santa Fe, Moreno y Fabianesi concurría a todos los entrenamientos de Colón, pero no tenía ningún tipo de diálogo con Osella, en lo que era un indicio concreto de lo que era su pensamiento sobre el proyecto deportivo a desplegar para el 2025.

Fue el mismo Víctor Godano quien le comunicó a Osella la decisión de que no continúe como entrenador. Incluso, el Loco no pudo ni siquiera despedirse de los jugadores con los que había trabajado por la mañana, y según se pudo saber la molestia radica en que compartió todos estos días de trabajo con Moreno y Fabianesi, quien nunca le insinuó esta alternativa.

Osella solo contaba con el respaldo de Godano, ya que gran parte de la CD pensaba en un cambio de entrenador, en consonancia con Moreno y Fabianesi. Luego del encuentro con el presidente, el entrenador se reunió con el tesorero Adrián Temporelli, para acordar los términos económicos de su salida.

De esta manera, se produjo la salida del cuarto entrenador en la temporada en Colón, que volverá al interinato de Martín Minella. El club, si designa DT antes del final del 2025, habrá pasado por cinco cuerpos técnicos desde que está en la Primera Nacional, lo que habla a las claras del desconcierto, que fue una marca registrada.