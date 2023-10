Espínola: "Agradezco el apoyo diario de la gente de Colón"

Más adelante apuntó que "siempre los doctores estuvieron en contacto con la gente de Colón, que dio el visto bueno, estoy muy tranquilo porque me tendieron la mano y me apoyaron en todo".

Espínola admitió que "uno siempre se pone contento cuando la gente lo tiene presente, lamentablemente fue en una situación así, se valora mucho, seguramente me levantaré y estaré más fuerte que nunca".

LEER MÁS: Perlaza quiere aprovechar una nueva chance en Colón

En otro tramo de la charla expresó que "estamos en una situación no muy agradable con Colón y las ganas de darle una mano eran muchas, se me truncó con esta lesión, confío mucho en mis compañeros, no tengo dudas que vamos a salir adelante".

En referencia a la renuncia del anterior entrenador, dijo que "un poco me sorprendió la salida de Gorosito, los jugadores lo quieren mucho a Pipo, era un día a día muy sano, son cosas que pasan en el fútbol, más aún en la profesión de ellos donde los resultados mandan mucho, seguro fue una decisión difícil la que debieron tomar".

Y luego, añadió: "La verdad que el grupo no me sorprende de los buenos partidos que hace, todos tienen ganas de salir de esta situación, ahora los muchachos van a captar lo que quiere el nuevo profe".

LEER MÁS: Damonte utilizó a los jugadores que quería Vignatti en Colón

El guaraní recordó que "primeramente me tengo que quedar en Paraguay luego de las dos semanas, me van a retirar los puntos, si tengo el ok del cirujano viajará a Santa Fe para continuar con mi recuperación. En principio son seis o siete meses".

En la parte final no quiso dejar pasar la chance de "agradecerle siempre a la gente de Colón por el apoyo de todos los días, que la gente apoye al equipo, que tiene muchas cosas para dar y vamos a salir de esta incómoda situación. En el gol a River, Rubén (Botta) me vino a abrazar, nos hicimos buenos amigos".

Finalmente, a pura confianza, enfatizó: "Ahora que estamos dependiendo de nosotros, la cosa se pone mejor, llegando a aportar uno desde el lugar que le toque, en su máxima expresión, cuando uno no depende de lo que hace, ya es otra cosa".