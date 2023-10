Damonte utilizó a los jugadores que quería Vignatti en Colón

No hubo mercado de pases, más allá de que algunos fueron austeros como el que se protagonizó en el inicio del 2023, donde no haya dejado su huella, tratando siempre de dar un impacto, que no solo genere muchas expectativas puertas para adentro sino que contagie al hincha de Colón con ver a su equipo como protagonista y peleando palmo a palmo con los más jerarquizados del fútbol argentino.