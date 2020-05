Estigarribia espera la autorización para volver a Paraguay

Cada vez es más amplia la lista de paraguayos que juegan en la Argentina y que expresaron sus ganas de volver a su tierra natal, hasta que pase la crisis sanitaria que tiene en pausa al fútbol en gran parte del mundo. Marcelo Estigarribia es uno de los que se encuentra esperando una respuesta de las autoridades de su país, que hasta el momento no han considerado como prioridad la repatriación de los futbolistas profesionales.

"Nuestra idea es volver, cuando nos autorice el estado paraguayo”, comentó el jugador del Sabalero, a la AM970 de Asunción.

Estigarribia habló para varios medios asunceños, con el aniversario de Colón como disparador, aunque no dejó pasar la oportunidad de expresar sus ganas de estar cerca de sus familiares: “Esperemos que se pueda dar en breve”, dijo el Chelo.

El ex-Cerro Porteño y Juventus, al igual que compatriotas suyos como Junior Alonso (Boca), Robert Rojas (River) o Braian Ojeda (Defensa y Justicia), aguarda novedades de las autoridades de Paraguay.

Estigarribia.png Marcelo Estigarribia, quien tiene contrato con Colón hasta el 30 de junio, se mostró molesto con el gobierno paraguayo.

Vale recordar que Estigarribia es uno de los jugadores a los que se les termina el contrato el próximo 30 de junio y hay muy pocas chances que continúe en el club, debido a que los dirigentes pretenden reducir el alto presupuesto y el guaraní habrá que ver si está en los planes del entrenador Eduardo Domínguez.

En una nota con el medio ABC, el exjugador de la Selección de su país, indicó sobre la realidad que viven los jugadores guaraníes en Argentina: "Nosotros estamos haciendo la cuarentena al pie de la letra y nosotros vemos lo que pide el Gobierno. Por un lado está bien, pero si voy a casa, también haré la cuarentena, no es que voy a salir. Nos preguntamos: ¿por qué nosotros no? Porque vemos que ingresa gente al país. ¿Por qué no nos dejan entrar si cumplimos todos los requisitos? Queremos ir a nuestro país, pero te cierran la puerta y es medio chocante”.

Fuente: Goal