Una nueva frustración para la minoría en Colón

En diálogo con radio Sol FM 91.5 expresó que "se fue vacío". Para luego, apuntar: "Van seis meses largos de gestión y no pudimos hacer los dos informes de auditoría, que son trimestrales y que exige el estatuto. Pero bueno, no se pudo hacer porque no hubo acuerdo y porque no tuvimos la información precisa".

Sensaciones amargas

Bolotner no dudó en expresar que "solamente se dio un un informe verbal de los juicios y un poco de la situación actual, pero vacío como siempre. Son reuniones livianas. Las reuniones tienen que ser mensuales y esta llevó ya más de 45 días. No se respetan esos plazos y, bueno, la idea nuestra es que se cumpla con el estatuto, y para eso nos votaron”.

El directivo soslayó que "no se habló precisamente del tema. No se habló tampoco del tema del pase de los juveniles a Unión, pero sí se pintó un panorama en forma verbal de los juicios que tiene el club, ya con sentencias y demás. Estamos hablando de cifras muy, muy importantes”.