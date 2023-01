Farías: "Estoy haciendo lo imposible para volver más rápido a jugar"

Así las cosas , Farías continúa con su etapa de rehabilitación y por ahora no se sabe cuando volverá a ser tenido en cuenta . Pero está claro que todavía falta para verlo en acción, sabiendo que en este tipo de lesiones, los plazos son extensos. Este miércoles antes de arrancar la práctica del plantel de Colón, el delantero sabalero dialogó con la prensa y contó como vive esta etapa de recuperación.

"Ayer cumplí tres meses de lo que fue la operación, por eso cuando el grupo se vaya para Uruguay yo me voy a Buenos Aires para realizar una consulta con el doctor y la verdad que estoy con muchas ganas de volver. En lo personal estoy bien, gracias a Dios se dio esa noticia (será padre) y me pone muy contento arrancar de esta manera el 2023". comenzó diciendo.

Para luego agregar "Ahora estoy esperando recuperarme, estoy fuerte de la cabeza y lo único que quiero es volver a jugar. Por lo menos comenzar a entrenar con el grupo y estoy haciendo lo imposible para volver lo más rápido que se pueda. Al principio cuando me lesioné me dio mucha bronca, pero después lo tomé para bien porque se trata de una recuperación larga y sino me iba a volver loco".

En otro tramo de la charla expresó: "Lo tomo como una etapa de aprendizaje, para darle más importancia a los entrenamientos y quedar un rato de tiempo. Le estoy metiendo con todo para volver lo antes posible. Después de la lesión y de todo lo que pasé intenté rodearme de gente buena, de gente que ayude y la realidad es que mucha gente me ayudó".

Consultado por la relación que mantiene con los referentes y el DT dijo "Siempre fue muy buena la relación de los jugadores más grandes para conmigo. Y el técnico siempre me llamó para preguntarme como estaba, la verdad que muy contento con el grupo y ojalá que este año estemos más unidos para el objetivo".

Por último, manifestó: "Es algo lindo me encanta jugar de titular, estar en el primer equipo y lo disfruto al máximo, para mí no se trata de una responsabilidad, sino que lo disfruto muchísimo. Y la verdad que ya quiero volver a jugar. Según el doctor son seis o siete meses de recuperación, ahora tengo que ir a la consulta, pero voy evolucionando muy bien y ojalá que se puedan acortar los plazos para volver a jugar".