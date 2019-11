Farioli: "Haciendo las cosas bien se que voy a tener chances"

En los últimos años, es muy difícil ver consolidados a jóvenes valores en la Primera de Colón. Por distintos motivos aquellos que tienen un cierto recorrido en formativas no son tenidos en cuenta por los entrenadores de turno.

En toda regla hay excepciones y en base al trabajo y esfuerzo, Brian Farioli se ganó la confianza de Pablo Lavallén, quien lo incluirá seguramente como elemento titular en el partido del próximo lunes ante Estudiantes.

Las apariciones frente a Lanús y Atlético Tucumán le permitieron al público soñar en poder contar con un canterano confiable en el carril izquierdo. El joven futbolista charló con la prensa en la semana previa a recibir al Pincha para dejar sus sensaciones de este presente.

LEER MÁS: Brian Farioli, la gran apuesta de Pablo Lavallén

En el inicio se atrevió a expresar que "venimos trabajando con distintos ejercicios y en dos bloques de los cuatro que tuvimos estuve en un equipo titular, aunque el técnico no nos dijo ni nos confirmó la formación para jugar con Estudiantes".

canterano.jpg UNO / José Busiemi

La intención de Lavallén sería retrasar a Estigarribia para darle la chance a Farioli que juegue como volante por dicho sector. Al respecto, el juvenil dijo que "cuando estuve en inferiores jugué todo un torneo de lateral. Puedo hacerlo de volante o enganche, el técnico me pide por ahí que juegue más retrasado con Chelo (Estigarribia) más adelante, lo vamos a ver en estos días que nos quedan de entrenamientos".

Más adelante, aseveró que "considero que hice un buen partido contra Atlético Tucumán, me gustó, a mi me gusta jugar donde el técnico me puso, estoy esperando la oportunidad, haciendo las cosas bien se que voy a tener chances".

LEER MÁS: Todos los caminos conducen a un pequeño retoque

Farioli también reconoció que "hemos tenido charlas con el técnico, él me comentó que me veía muy bien y con la suficiente técnica tengo que estar tranquilo. Así que muy contento si tengo la posibilidad, sinceramente tengo muchas ganas de jugar".

En la parte final habló de su experiencia personal en Paraguay, donde no estaba en la lista de convocados pero se sumó al plantel por la lesión de Aliendro. Al respecto enfatizó que "fue un orgullo enorme porque soy hincha de Colón y quería estar. Por decisión del técnico en un principio no estaba pero después me llamaron. Lo que viví por ahora fue lo mejor que me pasó. Fue algo increíble lo de la gente de Colón, vengo a la cancha desde los 4 años y es algo inmenso lo que pasó en Asunción".