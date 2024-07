Farioli: "Vengo a ayudar a Colón desde el lugar que me toque estar"

Más adelante añadió: "Me gusta jugar detrás del nueve, que es mi posición natural, pero me adapto a jugar por derecha o por izquierda, no me influye tanto los perfiles, no me cuesta para nada".

Aportar su granito de arena

Farioli viene de una larga inactividad por su lesión con la camiseta de Central Córdoba. Al respecto, dijo que "desde donde me toque voy a ayudar, estamos todos para lo mismo, que Colón vuelva a estar donde se merece, nada más que eso. Cuanto más antes pueda volver a jugar, bienvenido sea".

En otro tramo de la charla detalló que "la renovación es hasta diciembre de 2025, no se cerró el contrato nuevo pero está encaminado desde ambas partes, lo maneja mi representante, la semana que viene vamos a firmar la renovación, para luego ponerme a disposición, en estos días llega al país mi representante, está todo cerrado, con una cláusula de salida".

LEER MÁS: ¡Sorpresa! Colón acordó la continuidad de Teuten y Delfino lo podrá contar

Satisfacción por el regreso

El equipo rojinegro no encuentra regularidad, por lo que Farioli pretende serle útil a Delfino. En esa dirección disparó: "Feliz de volver a Colón, apenas cuando se supo que podría volver hablé con Delfino, charlamos y me preguntó cómo estaba porque venía de una lesión, ya estoy recuperado, y me dijo que si estaba bien me iba a utilizar".

Antes de su despedida, subrayó que "tengo muchas ganas de competir, de volver a jugar, mi recuperación le hice con el kinesiólogo de Colón, esperemos que el lunes que viene pueda volver a la cancha de Colón. Me rompí los ligamentos cruzados, el último partido del campeonato anterior con San Lorenzo de visitante. Salí, no me di cuenta, me sacaron y cuando viajé a Santiago y los estudios arrojaron una rotura".