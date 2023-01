Fin de ciclo en Colón: Pulga Rodríguez jugará en Central Córdoba de Santiago del Estero 

Estuvo entrenando en doble turno solo en el predio 4 de Junio por el conflicto que tenía con la dirigencia y al no ser tenido en cuenta por el DT Marcelo Saralegui, que argumentó a que se debe al "respeto por sus compañeros", que hacían más de "un mes que venían trabajando".

En diálogo con el diario El Liberal de Santiago del Estero, Roberto San Juan, representante de Luis Rodríguez, afirmó: " Ya hubo un ofrecimiento de parte de Central Córdoba y fue aceptado por nosotros. Pulga quiere estar lo más pronto posible con el plantel".

Pulga Rodríguez 1.jpg Colón aceptó la oferta y Pulga Rodríguez se marchará a Central Córdoba. UNO Santa Fe / José Busiemi

Quedaba nomás pendiente la respuesta del Sabalero, que prefirió no dilatar más cuestión y dio el OK a la propuesta de salida. En el Ferroviario firmará hasta diciembre de este año. Se mencionó de manera extraoficial, que el monto de la operación sería entre los 85.000 y 100.000 dólares, cuando la pretensiones iniciales de la dirigencia eran de 200.000 dólares.

Luego de tensarse tanto la cuerda, el ciclo del Pulga llega a su fin en Santa Fe, aunque no de la manera deseada. A sus 38 años, no tiene pretemporada y quedar una temporada parado hubiera sido lapidario para su carrera. Rodríguez no quería pagar un resarcimiento y Colón tampoco quería que se vaya gratis, por lo que solo una oferta de otro lado destrabaría la situación.

Finalmente esto se dio y será un "colorín colorado", en medio de un fuego cruzado con la dirigencia y un concepto que ahora deberá forjar el hincha.