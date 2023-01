La dura historia de vida del refuerzo de Colón

"Muy contento y con muchas ganas de aprovechar esta oportunidad y defender la camiseta de Colón como se lo merece. La verdad que la gente me recibió muy bien, exigiendo como debe ser y preparado para este desafío. Cuando estás jugando en el Ascenso no es fácil tener la chance de pasar a Primera División , porque no son muchos los equipos que miran a la B Metropolitana. Por lo cual es una oportunidad que hay que aprovecharla" , arrancó diciendo Silva

Consultado por su carrera futbolística y su posición en la cancha, detalló: "Arranqué jugando en Chicago, pasé por Boca, después estuve tres años en River y después como profesional jugué más de 50 partidos con la camiseta de Fénix. Soy volante creativo, puedo jugar por izquierda y también acompañando al 9, la verdad que no tengo problemas en jugar en cualquiera de esas posiciones".

"Hablamos algo con Marcelo Saralegui, en el Ascenso tenés que exigirte mucho, retroceder para recuperar la pelota, pero acá me pidieron que no bajé mucho y que acompañe al 9 creando juego. De a poco me voy a ir acostumbrando al juego y al ritmo de un equipo de Primera División. El amistoso que jugamos ante Vélez estuvo bastante exigente, mucho ritmo por parte de los dos equipos y me sentí bastante bien", reveló.

En otro tramo de la nota habló sobre su relación con Aliendro: "Sabía que me recomendó Rodrigo Aliendro, lo hablé con él. La verdad que en Merlo lo conocemos y es un tipazo, muy humilde y cuando llegué a Santa Fe me di cuenta que es un ídolo acá y me sorprendió mucho. Vive cerca de mi casa, estamos a menos de 15 cuadras y todos nos conocemos".

Está claro que la incorporación de Silva es una apuesta a futuro y sobre su estadía en Colón dijo: "Voy a estar en la pensión hasta que pueda ir afianzándome en lo deportivo y después poder estar con mi hijo en Santa Fe. Pero por ahora estaré en la pensión y no tengo problemas con eso, primero hay que demostrar en lo deportivo".

En relación a su vida antes de llegar a Colón: "Tengo un hijo de un año y 11 meses y jugar en el Ascenso te exige dar un plus más porque tenés que laburar de otra cosa y muchos jugadores lo hacen. Eso es muy común y por eso laburaba de albañil. Cuando me llamaron de Colón no lo creía, temblé un ratito y después le pude contar a mi mamá", manifestó.

Para luego finalizar: "Estoy muy contento y con muchas ganas de dar todo por esta camiseta. Dos días previo al viaje a Uruguay me avisaron que podía haber una chance y al día siguiente me dijeron que tenía que estar en Santa Fe y viajé a la madrugada. Yo viajé el martes y hasta el sábado estuve laburando de albañil".