Forneris, el bastión del medio en Colón: "No quiero sacarme la mochila de protagonista"

El volante de Colón, Alan Forneris, analizó el inicio de Colón en la Primera Nacional: el mote de candidato, el calor ante Mitre y la prueba con Chaco For Ever

Colón sumó siete de nueve posibles en este inicio del grupo B de la Primera Nacional que le permite ser líder. Más que positivo y ahora enfocado en recibir el domingo, desde las 21.30, a Chaco For Ever por la fecha 4, entonado por el triunfo en el infierno de Santiago del Estero ante Mitre.

El que aprovechó su chance es Alan Forneris, que es el 5 titular luego de ganarse el puesto a finales del año pasado. "Me metí por la ventana por la salida de Kily (Vega) y algunas lesiones de Seba (Prediger). Hay que estar preparado siempre y saber aprovechar las chances. Ahora todo pasa por saber cuidar lo que se logra", dijo en charla con Sol 91.5.

"Mi gente siempre me mantuvo con los palitos en fila para que no se vaya por las ramas, porque me pasó todo junto. Y no conformarse. Hay que ir por más todos los días. Me falta mucho de todo. Tengo recién 20 años y creo que apenas 18 partidos en Primera. Es pronto para andar conformándose y creo que me falta de todo un poco todavía. En el juego aéreo veo una importante mejoría. No hay que apurarse a tomar decisiones en caliente. Estuve cerca de salir a préstamo a principios del año pasado, por lo que hay que ser pacientes y la chance llegó. Muchos me dice que mi llegada fue fácil, pero la realidad es que se debió a un cúmulo de cosas y muy rápido. Sobre todo trabajo y constancia", narró el mediocampista.

Forneris y la mirada de este nuevo Colón

"Nosotros estamos todo el tiempo en evaluación, pero tampoco hay andar pensando tanto, porque eso también te saca confianza. Hay que tomar todo con más tranquilidad. El año pasada por la presión los partidos no terminaban más y este año es todo diferente, quiero jugar siempre", explicó más adelante.

También, explicó cómo es el entrenador: "Pata es muy simple. Muy claro y en ese sentido es muy bueno. Se armó un grupo unido sobre todo. Cuando entendés fácil el mensaje es mejor para el jugador".

Por otra parte, se puso una carga motivadora encima: "Disfruto mucho este momento. Veremos cómo será en las malas, porque nos va a tocar, para salir lo más rápido posible. No me quiero sacar la mochila de protagonista. Me quiero hacer cargo, como todo el equipo".

"Queda gente del plantel pasado y no queremos que pase lo mismo. Sabemos que las malas van a venir, pero habrá que estar preparados. Esto es una montaña rusa, un día estás arriba y de golpe abajo. Por eso es clave salir rápido y no caer en el pozo como el año pasado", aseveró.

El calor de Santiago del Estero

"Es una locura lo que se vivió. Ni hablar jugarlo. Pero no queríamos que sea una excusa, porque el calor era para ambos. Sabíamos que hacía un calor tremendo y era complicado aguantar 90 minutos corriendo. Desde ese lado, nunca hubo una quejas del grupo. Siempre con el convencimiento de ir por el objetivo", argumentó.

Sobre el mismo tema, fue sincero: "Desde el momento que entrás la sensación es rara, porque te cuesta encontrar aire. Te sentís lento y pesado. El planteo fue descansar con la pelota. Por momentos funcionó y otros no, por eso era clave la paciencia".

Chaco For Ever, en el horizonte

"Es un rival duro, que corre y mete. Encima viene en levantada. Veremos algunos videos seguro para preparar al final del domingo. Respecto al sistema, la mejor versión creo que fue con línea de cinco, cuando se sueltan los volantes. Con San Martín por Copa Argentina es donde más se marcó. Con Nico (Talpone) nos entendemos cada vez mejor".