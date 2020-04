Fritzler: "En Colón nos costó tener más de un entrenador"

Matías Fritzler está terminando su tercer ciclo como jugador de Colón, tiempo donde se convirtió en uno de los grandes referentes del plantel, incluso portando la cinta de capitán en muchas ocasiones.

Por este motivo, en los mejores momentos del equipo fue uno de los abanderados, sobre todo durante la estadía de Eduardo Domínguez en su primera etapa en el club, mientras que en los malos también fue uno de los principales apuntados, justamente por su mote de jugador experimentado y de gran ascendencia sobre el plantel.

En lo que iba del año futbolístico se había instalado nuevamente entre los titulares, alternativa que fue refrendada por Domínguez en el primer partido de su segunda etapa en el club, donde se convirtió nuevamente, sobre todo en el partido ante Rosario Central, en uno de los jugadores más confiables del equipo.

El Polaco habló con el programa Al Primer Palo, que se emite por Fm Wilde 88.7, y comenzó hablando del momento futbolístico que atraviesa el Sabalero: "Somos conscientes de la mala campaña que hicimos por la cual quedamos cerca del descenso. Pero no significa que sea un desastre, solo no nos fue bien, costó la adaptación al tener más de un entrenador".

A Fritzler se le vence el contrato con el Sabalero el próximo 30 de junio (o cuando finalice la temporada si así lo disponen FIFA y AFA), con lo cual es muy poco probable que continúe en la institución producto de que es uno de los jugadores que hace mucho tiempo que está en el club y uno de los apuntados para depurar al plantel.

Luego, el volante central, se refirió a la levantada que tuvo el equipo con el regreso de Domínguez y afirmó: "Por suerte pudimos ganar el ultimo partido contra Rosario Central y salir de la zona de descenso. Nosotros seguimos siendo optimistas".

En otro tramo de la entrevista se lo consultó sobre si desea volver a Lanús y apuntó: "Forma parte de mi corazón, no me fui de la mejor manera pero viví muchos años en el club, pude salir campeón y es una etapa cerrada. Hoy me debo a Colon de Santa Fe".

Para luego, agregar: "Nunca le cierro la puerta a Lanús, pero no creo que vuelva con esta dirigencia. No les tengo rencor pero yo sé que no seria feliz con ellos y seguramente van a seguir en el club".