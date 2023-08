Fuertes, crítico: "Estoy alejado de Colón, porque me sentí muy usado por la dirigencia"

Quizás, mucho más distanciado por sus diferencias con la comisión que presidente José Vignatti. Así lo dio a entender en charla con Madero Radio: "Hace cinco años que estoy muy alejado de Colón. Ahora estoy viviendo afuera, en Gibraltar, colaborando en un equipo de fútbol junto a Luis Blanco. Estoy alejado, porque me sentí muy usado por la dirigencia de Colón en su momento. No sentí el respaldo que necesitaba cuando dije que no lo iba a dirigir. Así y todo di una mano y puse la cara cuando me llamaron. No manejaron la situación como me hubiera gustado".

También, dejó su óptico de por qué se llevó a esta situación, luchando por la permanencia: "Se fueron muchas figuras y llegaron jugadores que eran suplentes en otros equipos. Si uno se fija el equipo que armaron el torneo pasado, era obvio que no se iba a pelear nada. Seguramente habrá sido decisión del presidente llevar estos jugadores, porque siempre se manejó así y por eso a Colón le fue muy mal. Si hubiera una persona capacitada para armar un equipo y mantener el camino correcto le iría mejor. Así no".

Esteban Fuertes en @MaderoSports: "No sentí el respaldo que sentí que necesitaba"



El ex futbolista de #Colón se refirió al presente del Sabalero y su distanciamiento con el club por sentirse usado, en conversación con @Jorge_Barril.



¡Préndete, y escúchanos en vivo! pic.twitter.com/y7MFD3JMFS — Madero Radio (@MaderoRadio) August 16, 2023

"Sí, me refiero a esta dirigencia. Eso que tenía buena relación y si me los cruzo los saludos. pero no me sentí respetado. Apenas un poco, porque no conseguí nada en Colón, soy el goleador histórico y el que más jugó. Los que quedan en la historia con los que ganan títulos. Los jugadores pasan, al igual que los dirigentes, porque no son eternos". agregó.

En el cierre, confesó: "El fútbol muchas veces es ingrato. Me siento muy querido y di la vida por Colón. Todos saben que fui y volví tres veces, y no es fácil. Me tiraba mucho el corazón, porque sentía que Colón era mi casa. Trata de jugar siempre. Incluso cuando murió mi abuelo y me presenté igual, algo que nadie sabía. No soy santafesino y me recibieron como si hubiera salida de las inferiores. Me hubiera encantado ser campeón con Colón y sumar una estrella. Y los que ganaron quedarán marcados de por vida".