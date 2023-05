Garcés: "Mi historia en Colón es una odisea, una locura"

"Jugar 100 partidos, lograr el primer título con esta institución, jugar una Copa Libertadores, es mucho, no tomo dimensión, super feliz, estaba tranquilo y quería disfrutar de las sensaciones que iba a vivir, por suerte sumamos, y tenemos que terminar lo más arriba posible", apuntó.

Para luego, expresar: "Entreno día a día, me preparo, me cuido, trato de aprovechar lo que me enseña Pipo con su cuerpo técnico, tengo mucha ambición para más, me preparo para eso".

Garcés no dudó en expresar que todo lo que vivió fue "una locura, la gente es impresionante con nosotros, lo viví después de ser campeones, justamente lo vivimos con Banfield con gente, el condimento especial porque me tocó llevar la cinta, fue una noche redonda".

LEER MÁS: Garcés llegó a los 100 partidos y fue capitán de Colón

En otro tramo de su charla soslayó que "mi historia en Colón es una odisea, una locura. Yo ya estaba libre y me llama José (Vignatti) que vaya a su casa, llevó el contrato que nunca llegaba. Dios tenía cosas buenas para mí, hay que tener ambición siempre".

Cuando habló del actual presente, el defensor disparó: "Estamos haciéndonos muy fuertes en casa, con arranques de partidos impresionantes, tenemos dos o tres situaciones que están entrando, nos estamos acomodando, empezamos muy mal el año, era horrible, desde la llegada de Pipo con toda su gente acomodaron todo, mucha jerarquía y experiencia, estamos aprovechando eso".

En el tramo final, añadió: "A Paolo (Goltz), que no pudo jugar por su lesión en el pie le dije que soy su discípulo, trato de aplicar lo que me enseñó, con Lucas (Acevedo) ya tuve la posibilidad de jugar juntos, por eso nos complementamos bien, se mantuvo la valla en cero."