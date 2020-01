García: "Con Osella soy más central y esperemos que salga todo bien"

De atrás para adelante. Al menos en los hechos así arrancó Colón la conformación de su nuevo plantel al momento de anunciar sus caras nuevas.

Por eso el primero en sellar su vínculo fue el defensor uruguayo Rafael García, proveniente de Nacional de Montevideo, con el que salió campeón en el segundo semestre de 2019.

El Charrúa charló con la prensa en esta cuenta regresiva rumbo al comienzo de la actividad oficial, precisamente en una semana en Santiago del Estero.

En el inicio reconoció que "volver a Argentina me entusiasma, mis metas pasan un poco por lo grupal. Tenemos que tratar de salvar la categoría y hacer una buena cantidad de puntos para arrancar más tranquilos el torneo que viene. Ojalá lo podamos cumplir".

Más adelante, no dudó en afirmar que "me recibieron muy bien, de manera fantástica. Compartí ya planteles en otros años, con jugadores que hay en este plantel. Por lo tanto estoy contento y a gusto. El último año me tocó jugar de volante central por pedido del técnico y me fue bien. Ahora con Osella soy más central y esperemos que salga todo bien".

García, al momento de dar una opinión sobre el nivel del fútbol argentino, apuntó que "el nivel es bueno. Creo que en general el fútbol argentino es parejo. Acá hay jugadores de mucha calidad, como Emmanuel Olivera, así que esperemos sacarle el máximo de jugo para el bienestar del equipo y así cumplir los objetivos".

En todo momento, el defensor puntualizó que Osella "no me pidió nada en especial. Lo mismo que se le solicita a un marcador central. Con orden y seguridad como prioridad al momento de salir a la cancha".

Cuando debió opinar sobre la adaptación al fútbol doméstico, el uruguayo apuntó: "La vez anterior que estuve en Tucumán, la verdad me adapté rápido y las cosas me salieron bien. Es fundamental lo colectivo para que resalte lo individual. En aquella ocasión anduve bien y esperemos que ahora también nos vaya satisfactoriamente".

Antes de su despedida, García agregó que "No solo ahora, sino en toda la historia, se juega de diferente forma al fútbol. Cada uno tiene sus características y ninguno es más fácil que el otro. Esperemos hacerlo bien".