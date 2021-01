• LEER MÁS: Pulga Rodríguez: "La intención es dejar Colón"

Luego, sí se metió en las sensaciones de saber que iban a jugar en el estadio 15 de Abril, que tanto lindos recuerdos le trae: "Cuando se supo el estadio, el club quería jugar ahí, porque el último ascenso lo había logrado en 2014 precisamente en cancha de Unión, entonces traía buenos recuerdos. Obviamente la charla de Mario (Sciacqua) en la semana fue también por el estadio, a raíz de lo especial que era para Yony Torres, (Gabriel) Graciani y para mí. En mi caso era una emoción doble y estando en el banco yo decía, que una vez entré en el segundo tiempo de un clásico y convertí, por lo que no quería fue era la excepción. Lamentablemente arrancamos al revés en los ataques, pero por suerte los penales se dieron del lado donde le hice el gol a Unión. Más de un hincha de Colón me lo recordó y lo tenía muy presente. Muy contento con eso".

"Trae buenos recuerdos ese arco. Conseguimos cosas importantes, como el Clásico de ese día, y el del ascenso del fin de semana. El destino quiso que sea en esa cancha", agregó Yamil Garnier.

Asimismo, Yamil Garnier expuso que su final de ciclo en Colón se dio un buenos términos: "Mi relación con terminó excelente. Tenía muy buen trato y con (Germán) Conti tengo gran relación y nos seguimos hablando, por citar algunos. Queda a las claras que uno dejó una buena imagen como persona, porque recibí muchos mensajes por este ascenso".

Luego, contó lo que sintió en la final de la Copa Sudamericana 2019: "Vi la final como un hincha más. En los clubes que uno quiere, porque pasó de buena manera por darle trabaje y creciendo, lo toma de manera especial. Triste por la definición, pero orgulloso por el proceso que se dio para llegar, que es muy meritorio. Colón estuvo en esa final y la canción de Los Palmeras la canta todo el país. Colón ganó mucho más que eso al llegar a esa final".

En el final, Yamil Garnier todavía no es consciente de lo que marcó con ese gol que le marcó a Unión en el Clásico de 2017: "Van pasando los años y queda a las claras el sentimiento del hincha. Entonces ahí recién vas tomando dimensión de lo que uno logró. Pero no me quedo solo con eso, sino con todo. Desde el ascenso al pasaje a la Sudamericana. Uno se siente partícipe de todo. Lo que siempre dije es que no soy un gran jugador, pero dejo todo por el club donde estoy. Son cosas que no se olvidan nunca más de lo que alcancé en Colón".