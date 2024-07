Garrido: "Colón es un grande del fútbol argentino"

En referencia a cómo se dio la chance de recalar en Santa Fe, recordó que "mi representante se hizo cargo después de todo el tema de la negociación, por ahí para eso están ellos, para que uno tenga la cabeza puesta en lo que está haciendo, en el momento que está”.

LEER MÁS: Godano, por el pase de juveniles de Colón a Unión: "Es algo conveniente mirando a futuro"

Un paso muy grande

Garrido que intenta sumar protagonismo y convertirse en una opción potable para el DT Iván Delfino, a propósito de su fichaje expresó que "es algo muy lindo, creo que es un paso muy grande, con buenas sensaciones, con un objetivo muy grande que es lo que atrae a venir. Muy contento".

Más adelante subrayó que “Colón es un grande del fútbol argentino. Es una institución grande desde afuera, de lo que se ve y ahora que estoy adentro lo terminas de percibir. La verdad que es un club que lo vi muy ordenado a nivel de instalaciones y a nivel, más que todo, grupal también con el grupo. Siento que llegué al lugar indicado”.

Al momento de dar sus primeras sensaciones del nuevo plantel que integrará, añadió: “El grupo la verdad que muy bien. Se nota que son un gran grupo. Hablé con Iván (Delfino), pero son cosas de jugador-técnico, así que me las guardo para mí. Siento que va a ser un paso lindo en mi carrera”.

LEER MÁS: Se diluye la presencia de hinchas de Colón para el interzonal ante Patronato

Entrega en cada partido

Cuando Garrido debió destacar sus principales cualidades dentro de la cancha, no dudó en decir que "soy una persona que le gusta entregarse el 100% en lo que hace. Que se queden tranquilos, que desde este lado lo que no va a faltar va a ser sacrificio. Cada vez que juego, que me toca aportar algo, lo hago al 100% y no me guardo nada”.

Antes de su despedida resaltó que “estoy muy feliz de estar acá, de representarlos a ellos, espero que se sientan identificados como dije, y que se queden tranquilos, que por lo que he visto el grupo sabe lo que tiene que conseguir y sabe cómo hacerlo, entonces que nos den su apoyo”.