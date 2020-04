Germán Rivarola: "El hincha de Colón es excepcional"

La pandemia del coronavirus demandó de una cuarentena obligatoria para mermar los contagios. Así que lo mejor que se puede hacer es quedarse en casa para preservar la salud en pos de pensar en un futuro sin sobresaltos. El fútbol por esto, lógicamente, se detuvo y ante la falta de actividad se aprovecha para rememorar algunas cosas. En este caso, los hinchas de Colón tiene un grato recuerdo del paso de Germán Rivarola por Santa Fe. Más que nada, después del memorable gol que le hizo a Racing en 2009 para evitar la promoción y empezar a formar un equipo protagonista de la mano de Antonio Mohamed.

En diálogo con Radio EME Deportivo que se emite por la 96.3, Pirulo contó como afrontar este aislamiento desde su casa en Santa Eufemia, Córdoba: "Es una situación atípica, pero acatando la ley estando en casa. Haciendo lo que se puede en mi trabajo a través de videollamas y teleconferencias".

"Sin dudas fue un paso muy lindo por Colón, donde estuve cuatro años y pico, y la verdad que todo fue muy positivo. El hincha siempre me lo hace recordar cuando me cruzo con alguien. Se acuerdan ese partido y el gol contra Racing, con el que peleábamos para no jugar la promoción. A partir de ahí tuvimos un par de temporadas buenas peleando arriba y jugando copas. Fue un paso muy positivo y por eso lo tengo muy recordado", reconoció Germán Rivarola.

Germán Rivarola 1.jpg Germán Rivarola marcó un gol histórico para Colón ante Racing. Se ganó el mote de Pirulazo

Siguiendo por ese día tan arraigado en Colón, dio detalles de cómo fue: "Era la última fecha del torneo y estábamos un punto arriba de Racing. El que perdía iba a la promoción con Belgrano. Éramos locales y la cancha estaba llena. Concentramos en Paraná y la caravana camino al estadio fue impresionante. Por suerte pudimos ganarlo y nos sacamos un mochila pesada de la espalda. A partir de ahí cambió todo".

Respecto al gol que se ganó el mote de Pirulazo, explicó: "Fue una contra en el final que encamina César Carignano. Yo piqué por el costado y una vez que me la da le pegó de zurda cruzado. Lo que vino después ya todos lo saben (risas)".

Seguido de esto, no pudo evitar elogiar a la gente: "El hincha de Colón es muy seguidor. Lo de la final de la Sudamericana fue impresionante. Lo vi y viví. Lástima que quedó en las puertas del título. Lo del hincha de Colón es excepcional".

image.png Germán Rivarola forma parte del cuerpo técnico de Paulo Ferrari.

En el final, Germán Rivarola espera con optimismo que esta pandemia pase cuanto antes: "Hoy estoy ligado al fútbol. Arranqué en inferiores y ahora estoy colaborando con Loncho (Paulo) Ferrari en (San Martín) San Juan. Estamos haciendo nuestros primeros pasos como DT, así que esperamos con ansias que esto se corte de una vez".