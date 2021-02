El Sabalero no estaría dispuesto en pagar los 250.000 dólares solicitados al inicio y el zaguero tampoco. Por tal motivo, después de ausentarse a la práctica del lunes, volvió al trabajo a la espera de una definición. Más que nada, porque todo podría terminar en un conflicto legal, ya que tiene contrato vigente.

Paolo Goltz.jpg Serían 200.000 dólares los que separarían a Colón de Paolo Goltz, que es lo que ahora pretendería Gimnasia. Foto: prensa Gimnasia

El presidente José Vignatti reveló en las últimas horas que son optimistas en llegar a buen puerto y contar con el futbolista, pero que la cosa por ahora la cosa no pudo cristalizarse. Todos los clubes quieren cuidar lo que tienen lo más posible y recibir dinero a cambio para traspasos, algo que en su mayoría buscan también ahorrarse o evitar. Entonces entra a tallar lo que puedan hacer los jugadores.

En este sentido, Colón estaría aguardando un esfuerzo de Paolo Goltz, que necesita estar cerca de su familia en Hasenkamp (Entre Ríos), pero que la cifra sea en dólares es todo un condicionante. Sin embargo, la dirigencia de Gimnasia podría aceptar una rebaja y cerrar en 200.000. Quizás para los números que se manejan en el fútbol no sea demasiado, pero en tiempos de crisis económica, es sustancioso. Mucho más con el cambio desfavorable que hay en el país.

En Santa Fe la dirigencia ya lo sabría y por eso se estaría analizando el escenario, aunque esto no quiere decir que no se mueva de la tesitura de no pagar. Gimnasia está en la misma y si todo sigue así, todo se terminaría cayendo. Por ahora hay tiempo, pero Eduardo Domínguez no puede contar todavía con el defensor que pretende. Las especulaciones en un mercado de pases austero están a la orden del día y en Colón esperan resolver la negociación.