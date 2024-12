Godano: "Buscamos un cuerpo técnico que comulgue con los intereses de Colón"

Más adelante admitió que "nos mantiene ocupados la Asamblea, no preocupados, no hay nada que ocultar, tenemos que responder lo actuado durante seis meses (enero a junio), el resto corresponde a la gestión anterior que deberá aprobar la masa societaria. Va a haber muchas cosas para decir, queremos que vaya la mayor cantidad de socios, está bueno interiorizarse de lo que pasa en el club, es lo más importante. Es un lugar donde se deben decidir las cosas, el club es de los socios, nosotros somos parte. A ellos le debemos explicaciones, comprendo el periodismo, pero son cosas privadas que le haremos saber al socio".

LEER MÁS: Colón oficializó el día y hora de su Asamblea Ordinaria

Más detalles sobre la Asamblea Anual Ordinaria

"El viernes 13 haremos la Asamblea, tiene que estar el 10% del padrón para comenzar, generalmente ocurre que llegan para el segundo llamado, un año atrás pedíamos que vayan muchos a votar y lo conseguimos, fue una elección récord. Ahora pedimos que muchos estén en la Asamblea para explicar todo lo que sucedió este año", disparó.

Y luego, añadió: "Para nosotros las cosas están dentro de los carriles normales, agarramos un club muy endeudado, con muchas cosas para pagar y pocas para cobrar, pagamos muchas deudas y estamos achicando los gastos del club, lo hicimos viable, nos falta todavía, las cosas que vivimos, salvo la parte deportiva, uno se fija si la pelotita o no. La gestión fue muy exitosa y queremos contársela al socio. Hay muchos colaboradores trabajando, haciendo cosas para que se ponga en marcha y se logró muchísimo durante este año".

En otro tramo de la charla admitió que "era inviable el club cuando asumimos porque agarramos un plantel con sueldos altos, tuvimos que prescindir de muchos jugadores, eran impagables, bajamos mucho el presupuesto y hay que seguir bajando, mejorando la calidad del plantel, no en cantidad, sino en calidad. Menos incorporaciones pero de mejor calidad, es lo que buscamos para el próximo torneo. Moreno para eso fue contratado, intermediamos en algunas cosas que él decide".

LEER MÁS: Colón estaría manejando dos ofertas por Nicolás Talpone

El trabajo de Moreno y Fabianesi más varios arribos

"Iván es una persona muy preparada, venía hablando con él desde principios de año, venía a ver mucho a Colón, en algún momento se habló de un director técnico que ninguna de las partes tuvo en cuenta, está organizando el fútbol, hay muchos dirigentes que no vienen del fútbol y están respaldados por Iván", subrayó.

Y en referencia a las llegadas de Rafael Maceratesi y Germán Rivarola destacó que "ellos se van a encargar del fútbol de inferiores, Iván es el director deportivo, la idea es tener un cuerpo técnico estable, que perdure en el tiempo y encaje en todas sus categorías, la decisión del cuerpo técnico pasa por ese lado".

LEER MÁS: Ariel Pereyra, con todo listo para ser nuevo DT de Colón

Inminente humo blanco para conocer el nuevo técnico

"Hay dos o tres nombres, muchos se descartaron, tenemos que ser evaluando para tomar una decisión, no va a pasar de la semana que viene, luego llegan las fiestas y las prácticas se iniciarán el 26 de diciembre. Siempre se estuvo de acuerdo con esa fecha, son días de estudios, análisis para después el 2 de enero arrancar con todo", añadió.

Para después reconocer que "ahora se está hablando con jugadores que vimos esta temporada, después tendrán que coincidir con el cuerpo técnico, son jugadores que creo que estén en desacuerdo que vengan a Colón".

En la parte final no dudó en decir que "tenemos un club mejor que el año pasado, a pesar de que no cumplimos el objetivo, lo vamos a mostrar a los socios. Es importante que pregunte, discuta, pero que se apruebe porque eso nos permitirá trabajar con tranquilidad. Parte del balance nos corresponde y otra no".