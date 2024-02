LEER MÁS: El uno por uno de Colón ante Atlanta en la Primera Nacional

En cuanto a si quedó pendiente algo en el mercado de pases de Colón, Víctor Godano reveló: "Iván (Delfino) nos pidió un marcador central, dialogamos con tres o cuatro jugadores, pero el precio era demasiado alto, o la salida demasiada alta, o un costo en el préstamo, y nosotros no podíamos salir del presupuesto, tampoco podíamos superar lo que cobraban otros jugadores, que son los referentes del plantel. Por eso decidimos no incorporar y esperar la próxima ventana, mientras tanto tenemos jugadores para ese puesto".

Victor godano presidente.jpeg El presidente de Colón, Víctor Godano, llevaría adelante la semana que viene una conferencia de prensa para aclarar las deudas que tiene el club.

Se le hizo referencia al presupuesto de Colón para la categoría, y Bicho contó: "Por ahora está cerrando, las ventas que hicimos si bien todavía no ingresó dinero, porque por ejemplo lo de Pierotti a la primera cuota se la llevaron los impuestos. Tenemos otra en agosto y otra el año que viene, eso más el aporte de los socios vamos a paliar la temporada, superamos a la cantidad de socios y plateas vendidas del año pasado, y también superamos al público en cancha en relación al año pasado. Los hinchas de Colón están más en las malas que en las buenas, a eso lo sabemos".

"Con respecto al año pasado estamos en la mitad, teniendo en cuenta la inflación que hubo. Es lo que nos toca hacer con los ingresos que tenemos. Cobramos 17 millones de pesos por la televisación, tenemos que rebuscarnos con eso y el acompañamiento de la gente, de esa manera superaremos esta situación", agregó Víctor Godano.

LEER MÁS: Iván Delfino: "Colón tuvo las más claras"

Cuando se le preguntó sobre la salida de Ramón Ábila, dijo: "Se hizo un acuerdo con el jugador, donde resignó deuda y dejó dinero, reservado para las dos partes, eso pidió el jugador. Que haya arreglado con otro club depende de él".

Y se lo consultó sobre la situación de Facundo Garcés, quien no quiere volver a jugar en Colón, y Víctor Godano dijo: "Está entrenando en el club, pero no quiere jugar, está entrenando solo en la parte física, y está esperando una salida que pueda tener durante el año, o buscar una salida como libre a fin de año. No hay chances de que juegue, él dijo que no, de nuestra parte no hay problemas, es una decisión del jugador que aceptamos. Pascual Lezcano tiene una exclusividad para hacer la transferencia, es algo que tenemos que respetar porque lo hizo la CD anterior".