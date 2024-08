Goltz: "En Colón tenemos que entender que no siempre se puede jugar de la misma manera"

LEER MÁS: Matías Palavecino hace fuerza para desembarcar en Colón

Goltz habló con Dale dale Deportivo de Aire de Santa Fe (FM 91.1), donde se refirió al momento de Colón, en relación a la levantada que viene de experimentar, analizó el bajón futbolístico que se llevó puesto a Iván Delfino, describió el trabajo de Rodolfo De Paoli y palpitó el tramo final de la temporada de la Primera Nacional.

En el arranque contó con lo que se encontró en la Primera Nacional, y Paolo Goltz dijo: "Hacía 17 años que no jugaba en la categoría, siempre pensaba que era muy dura. Era un desafío personal, me debo mucho al club, siempre me trataron muy bien, no quería terminar con lo del año pasado, me quería sacar la espina, estamos haciendo el esfuerzo para que ojalá en diciembre tengamos una alegría. La categoría me sorprendió, es muy dura, largo el año, las canchas con las que te encontrás, es un desafío todos los días. Tuvimos un bajón pero vamos a encontrar el camino y el objetivo que queremos todos".

Sobre lo que le pasó a Colón con su bajón de las últimas fechas, Paolo Goltz afirmó: "Lo habíamos hablado, me tocó salir campeón varias veces y no es que fuimos superiores en todos los partidos. Siempre en esos caminos hacia el objetivo hubo un bajón, dudas y un declive, nosotros las tuvimos. Pero somos conscientes que tenemos un gran plantel, el resultado del último partido nos da aire, nos tiene que servir para la confianza de todos".

Y, luego, Paolo Goltz destacó: "No esperábamos que no íbamos a conseguir resultados por varios partidos, la realidad es que tuvimos un comienzo muy bueno para lo que fue la situación. Se fueron muchísimos jugadores, llegaron muchísimos jugadores, cambió la dirigencia, el entrenador, que se hayan conseguido resultados tan rápidos sorprendió para bien, nos generó muchas ilusiones a todo el mundo Colón. Por eso el golpe de haber perdido varios partidos y la punta son cosas que pasan en el fútbol. El cuerpo técnico nuevo ayudó muchísimo, ya que nos hizo saber muchas cosas para mejorar, trabajó mucho en el grupo, lo que nos vendrá muy bien".

El cambio en la forma de jugar de Colón

"Creo que tenemos que encontrar la manera de que a veces es muy difícil jugar siempre de la misma manera. Canchas como las de Colón no hay, ni siquiera parecidas. En la cancha de Colón se juega a una cosa y de visitante a otra, por más que quieras a veces no se puede. En los dos últimos partidos se vio otra intención, sabiendo que no siempre se puede jugar por abajo", analizó Goltz.

Más adelante, Paolo Goltz dijo: "Nosotros en el Predio tenemos canchas hermosas, nuestra cancha también y de visitante te encontrás con otra cosa. Creo que se va viendo cómo se dan los partidos, más allá que tenemos una idea, nos pasó en Salta, donde fuimos con una y tuvimos que cambiarla. La intención está, nosotros nos preparamos, a veces es lo que propone el rival. Vino el puntero a nuestra cancha y no nos pateó al arco, quiere decir que algunas cosas bien estamos haciendo, más allá que tampoco creamos tanto, pero lo fuimos a buscar, la intención está, eso es valorable".

"La realidad es que nos llegaron muy poco y nos convirtieron, eso pasa en la mala. Teníamos una jugada o una contra, nos pateaban una vez y era gol. Esperemos que la victoria ante Gimnasia nos dé confianza para lo que viene. Necesitamos el apoyo de la gente, venimos muy bien con eso, a veces uno entiende el descontento. El apoyo lo sentimos, es mi cuarto año en el club y ojalá en diciembre podamos festejar todos juntos", agregó uno de los referentes del plantel de Colón.

Mientras que más adelante, agregó: "En Santa Fe se siente el apoyo constante del hincha de Colón, estamos en el barco y tratando de que se nos den las cosas para devolver a Colón al lugar que se merece. Ojalá que sea el puntapié para tener una racha positiva el triunfo ante Gimnasia de Mendoza".

De Paoli, las palabras de Prediger y la pelea por el ascenso

En cuanto a los arbitrajes y la forma de jugar, dijo: "Me tuve que acostumbrar en las áreas, es muy difícil sacarte un hombre de encima. Vale un poco el tackle (risas)... Me da mucho miedo por si justo la ven cuando la hacés. Por eso estamos jugando con mucho cuidado, tuvimos fallos la mayoría en contra. Pero tenemos que tratar que esos fallos arbitrales no incidan en el resultado. Con Aldosivi me cobraron un penal en contra que me pegó en la mano, tras un rebote, de visitante no nos dieron un penal a favor que la pelota iba al arco. Son detalles que se terminan pagando en la tabla".

Cuando se le preguntó por las declaraciones de Sebastián Prediger en Salta, de las que se reivindicó tras el triunfo ante Gimnasia de Mendoza, opinó: "Vinimos por un sueño, detrás de un jugador hay una persona. Cuando las cosas no salen por más fuerte que seas te termina golpeando, creo que se notaron las ganas. Siempre vamos a tener un día malo, pero le pone muchas ganas todos los días, es nuestro capitán. Creo que a partir de ahora vamos a tener mucha energía positiva. Yo aprendo de todos, de un chico de 17 años... También les digo que cuando me tengan que decir algo lo hagan, con respeto, como yo me manejo con ellos".

También definió a Rodolfo De Paoli, y Goltz dijo: "Es alguien muy apasionado por el fútbol, le pone muchas ganas, en estos pocos días sabemos que es muy abierto, nos va a mejorar bastante y nos va a sacar el jugo a cada uno".

En el final hizo referencia al tramo final de la temporada y la lucha por el primer lugar, y afirmó: "Es difícil, va a estar peleado, queda bastante. No me gustaría mirar los partidos de los rivales, sí de los que nos van a tocar a nosotros, tenemos que hacer hincapié en nuestro funcionamiento y en nuestros resultados. Tenemos que hacer mucho hincapié en nuestro equipo. Serán todas finales, ahora se viene otra contra Chicago, esperemos este partido que viene poder torcer la racha de visitante".